محمد أبو العينين.. نصير الفلاح المصري في البرلمان وتبنى رؤى جديدة لدعم الأمن الغذائي.. فيديو
الشرطة الفرنسية تعلن حصيلة عملية دهس في مدينة أوليرون
مدبولي لـ رئيس قيرغيزية: زيارتكم ستضع مرحلة جديدة من التعاون المكثف
لا أدرب الفرق الصغيرة.. نور الدين زكري يثير الجدل بعد ارتباطه بتدريب الزمالك
محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال المدعية العسكرية 3 أيام
جبالي خلال لقائه رئيس جمهورية قيرغيزستان: يجب تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين
طرح 11 مطارا.. "حفني" يناقش مع رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية فرص التعاون في ملف المطارات
مصر وقيرغيزستان توقعان بروتوكولات تعاون جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية
طلاب ومستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى
رئيس قرغيزستان: أتابع إنجازات خطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وزير الاقتصاد القرغيزي: نسعى لمد خطوط سكك حديد تربط الصين بآسيا الوسطى وندعو الشركات المصرية للمشاركة
اتجاه داخل الزمالك لرحيل مدرب الحراس البرتغالي فيتور بيريرا
محافظات

بيطري المنوفية: ضبط 3 أطنان لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي

حملات مكثفة في المنوفية
حملات مكثفة في المنوفية
مروة فاضل

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية على المحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك لإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية.

وقد تلقي محافظ المنوفية تقريرا عن جهود مديرية الطب البيطري خلال شهر أكتوبر  الماضي، مستعرضا الحملات موسعة التي تم تنفيذها برئاسة مدير إدارة الصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري بالاشتراك مع رؤساء الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية على المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة لضبط المخالفين والسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

 وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 36 محضر جنح بإجمالي مضبوطات 3 طن و 340 كجم  لحوم ودواجن ودهون وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن .

وأكد محافظ المنوفية على مواصلة الجهود في تشديد الرقابة الصارمة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية تحقيقاً للصالح العام.

