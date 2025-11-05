بيطري المنوفية: ضبط 3 أطنان لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية على المحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك لإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية.

وقد تلقي محافظ المنوفية تقريرا عن جهود مديرية الطب البيطري خلال شهر أكتوبر الماضي، مستعرضا الحملات موسعة التي تم تنفيذها برئاسة مدير إدارة الصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري بالاشتراك مع رؤساء الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية على المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة لضبط المخالفين والسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 36 محضر جنح بإجمالي مضبوطات 3 طن و 340 كجم لحوم ودواجن ودهون وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن .

وأكد محافظ المنوفية على مواصلة الجهود في تشديد الرقابة الصارمة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية تحقيقاً للصالح العام.