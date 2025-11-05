ضبط 120 كيلو لحوم فاسدة وتحرير 8 محاضر في حملة مكبرة بسوهاج

شنت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، برئاسة وكيل الوزارة تاج جلال أبو سداح، حملة موسعة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية شملت الطب البيطري، والصحة، والتموين، وحماية المستهلك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومكتب السلامة والصحة المهنية بالقوى العاملة، إضافة إلى مباحث التموين.

حملات مكبرة لتموين سوهاج

استهدفت الحملة مختلف قطاعات حي شرق، وأسفرت عن ضبط ومصادرة 120 كيلو جرامًا من اللحوم المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن تحرير 8 محاضر متنوعة للمخالفين، تتعلق بمخالفات صحية وإدارية في بعض المحال.

وشارك في تنفيذ الحملة بهاء الدين النجار نائب رئيس الحي، إلى جانب قسم المتابعة ومسؤولي تراخيص المحلات، لضمان تطبيق القوانين والاشتراطات الصحية والرقابية.

وأكد وكيل الوزارة تاج جلال أبو سداح رئيس حي شرق سوهاج، أن هذه الحملات مستمرة بشكل دوري تنفيذًا لتوجيهات السيد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، وذلك حرصًا على صحة المواطنين وحماية المستهلك من السلع غير المطابقة للمواصفات.