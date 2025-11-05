سرداب غامض بـ"سوهاج" ينهار على موظف بالجامعة.. وانتشال جثمانه بعد 15 يومًا

بعد 15 يومًا من البحث المتواصل، نجحت قوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية بمحافظة سوهاج في انتشال جثمان موظف بجامعة سوهاج لقي مصرعه داخل سرداب غامض بقرية إدفا التابعة لمركز سوهاج، بعدما انهارت عليه كميات هائلة من الأتربة أثناء محاولته توثيق نقوش يُعتقد أنها أثرية في أعماق السرداب.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغ بانهيار كميات كبيرة من الأتربة على أحد المواطنين داخل سرداب بأحد منازل قرية إدفا، وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ البري والمعدات الثقيلة لموقع الحادث.

وبحسب التحريات الأولية، فإن الضحية يُدعى "عادل. ج"، موظف ويعمل فرد أمن بجامعة سوهاج، وكان قد نزل إلى السرداب الذي يبلغ عمقه نحو 36 مترًا لتصوير نقوش غامضة مرسومة على جدرانه، قبل أن ينهار عليه السقف الترابي ويُطمر تمامًا داخل باطن الأرض.

وعلى مدار 15 يومًا كاملة، واصلت فرق الإنقاذ أعمال الحفر والبحث وسط ظروف صعبة للغاية؛ بسبب ضيق المكان وعمق السرداب وخطورة الانهيارات، إلى أن تمكنت أخيرًا من استخراج الجثمان في الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط مشهد مهيب عمّ أرجاء القرية.

وانتقلت جهات التحقيق إلى موقع الحادث لمعاينة المكان، وقررت تشكيل لجنة من هيئة الآثار والجهات المختصة لفحص طبيعة السرداب وبيان ما إذا كان يحتوي على شواهد أثرية، مع إخطار جامعة سوهاج لتقديم الدعم الكامل لأسرة الموظف المتوفى، فيما تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام، وتولت النيابة العامة التحقيقات.