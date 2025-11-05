قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السوبر المصري بالإمارات.. تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وبيراميدز
الأعلى للإعلام يحفظ شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي
واشنطن تدفع لتشكيل قوة إنفاذ في غزة.. ومحلل: ليست لحفظ السلام
نواب 2026.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي
هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل
سرداب غامض بـ"سوهاج" ينهار على موظف بالجامعة.. وانتشال جثمانه بعد 15 يومًا
الحكومة: تنفيذ أضخم برنامج للتنمية العمرانية في تاريخ مصر الحديث باستثمارات 550 مليار دولار
غير عادلة.. مسلم يفتح النار على نقابة المهن الموسيقية بعد أزمته الأخيرة
قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور في نشر فيديوهات خادشة
ترامب تعليقا على فوز ممداني: الديمقراطيون يتصرفون بشكل انتحاري وهم يدمرون بلادنا
إعلان تفاصيل صفقة استثمارية كبرى بين مصر وقطر قريباً
أسامة عبدالحي: الخطأ الطبي ليس جريمة وييجب خضوعه للقانون المدني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سرداب غامض بـ"سوهاج" ينهار على موظف بالجامعة.. وانتشال جثمانه بعد 15 يومًا

ضحية السرداب بسوهاج
ضحية السرداب بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

بعد 15 يومًا من البحث المتواصل، نجحت قوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية بمحافظة سوهاج في انتشال جثمان موظف بجامعة سوهاج لقي مصرعه داخل سرداب غامض بقرية إدفا التابعة لمركز سوهاج، بعدما انهارت عليه كميات هائلة من الأتربة أثناء محاولته توثيق نقوش يُعتقد أنها أثرية في أعماق السرداب.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغ بانهيار كميات كبيرة من الأتربة على أحد المواطنين داخل سرداب بأحد منازل قرية إدفا، وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ البري والمعدات الثقيلة لموقع الحادث.

وبحسب التحريات الأولية، فإن الضحية يُدعى "عادل. ج"، موظف ويعمل فرد أمن بجامعة سوهاج، وكان قد نزل إلى السرداب الذي يبلغ عمقه نحو 36 مترًا لتصوير نقوش غامضة مرسومة على جدرانه، قبل أن ينهار عليه السقف الترابي ويُطمر تمامًا داخل باطن الأرض.

وعلى مدار 15 يومًا كاملة، واصلت فرق الإنقاذ أعمال الحفر والبحث وسط ظروف صعبة للغاية؛ بسبب ضيق المكان وعمق السرداب وخطورة الانهيارات، إلى أن تمكنت أخيرًا من استخراج الجثمان في الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط مشهد مهيب عمّ أرجاء القرية.

وانتقلت جهات التحقيق إلى موقع الحادث لمعاينة المكان، وقررت تشكيل لجنة من هيئة الآثار والجهات المختصة لفحص طبيعة السرداب وبيان ما إذا كان يحتوي على شواهد أثرية، مع إخطار جامعة سوهاج لتقديم الدعم الكامل لأسرة الموظف المتوفى، فيما تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج جامعة سوهاج سرداب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

زهران ممداني

صفعة لـ «ترامب» وإسرائيل .. فوز المسلم زهران ممداني بمنصب حاكم نيويورك

ملادن زيزوفيتش

وفاة مدرب أثناء مباراة بالدوري الصربي وسط انهيار اللاعبين

ترشيحاتنا

مصطفي شوبير

شوبير: نسعى لإسعاد جماهير الأهلي وجاهزون لمواجهة سيراميكا

ملعب كامب نو

التذاكر نفدت.. «كامب نو» يستعد لاستقبال برشلونة بعد غياب طويل

أنس جابر

أنس جابر تكشف عن معاناتها من الاكتئاب بسبب ضغوط الجدول المزدحم

بالصور

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود
حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود
حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس.. بدون مجهود أو تلف للقماش

حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس بدون مجهود أو تلف للقماش جربيها الآن
حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس بدون مجهود أو تلف للقماش جربيها الآن
حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس بدون مجهود أو تلف للقماش جربيها الآن

تويوتا تعيد سيارتها الشهيرة إلى الحياة بعد عقود من توقف إنتاجها

تويوتا سايون
تويوتا سايون
تويوتا سايون

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي في القنايات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد