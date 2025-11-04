نائب محافظ سوهاج يشارك أطفال التوحد يوم ترفيهي شامل لتعزيز الدمج المجتمعي

شهد نائب محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات اليوم الترفيهي المخصص لأطفال التوحد، والذي جاء في إطار دعم الأطفال ذوي الاضطرابات النمائية وتعزيز دمجهم بالمجتمع، وسط أجواء مليئة بالبهجة والأنشطة التفاعلية.

وتفقد نائب المحافظ الفعاليات المتنوعة التي شملت فقرات فنية ورياضية وألعابًا تعليمية تهدف إلى تنمية مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي لدى الأطفال.

محافظة سوهاج

وثمن الجهود المبذولة من القائمين على تنظيم اليوم الترفيهي، ومؤكدًا حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل لأسر الأطفال وتوفير البيئة المناسبة لرعايتهم وتأهيلهم.

وأكد نائب المحافظ أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا الصحة النفسية واحتياجات الأطفال ذوي الهمم، مشيرًا إلى أهمية التوعية المجتمعية بالاكتشاف والتدخل المبكر لاضطراب التوحد، لما له من تأثير إيجابي على مستقبل الطفل وقدرته على الاندماج.

واختُتم اليوم الترفيهي بتوزيع الهدايا على الأطفال، وسط حالة من السعادة بين الأسر التي أشادت بدور المحافظة في دعم أبنائهم وإتاحة مثل هذه الفعاليات الإنسانية. وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر افتتاح مركز متخصص للتوحد بمستشفى سوهاج للصحة النفسية خلال الشهر القادم، بما يعزز منظومة الرعاية المقدمة للأطفال ويتيح خدمات تشخيص وتأهيل متكاملة داخل المحافظة.