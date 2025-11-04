قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب مصر للناشئين يضيف الهدف الثاني أمام هايتي في كأس العالم
بعد 3 دقائق.. منتخب مصر تحت 17 عامًا يفتتح أهدافه في كأس العالم للناشئين |فيديو
تأجيل محاكمة 87 متهما بـ داعش سيناء 3 لمرافعة النيابة العامة
تأجيل محاكمة 57 متهما بـ خلية الشروق لاستكمال مرافعة الدفاع
تراجع أسعار الدواجن والبيض بالأسواق واستقرار نسبي لحركة البيع
مصر وكوريا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التأمين الاجتماعي
"الدفاع الروسية" تعلن القضاء على 1585 جنديًا أوكرانيًا على محاور القتال المختلفة
إقبال جماهيري واسع في اليوم الأول لافتتاح المتحف المصري الكبير
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
تأجيل محاكمة أنس غزلان و61 آخرين بـ "اللجان الاقتصادية" لجماعة الإخوان الإرهابية
حكم إظهار المحجبة جزءا من شعرها وهل يجوز المسح فوق الحجاب عند الوضوء؟
حماس تعلن عثورها على جثة إسرائيلي بالشجاعية
محافظات

بلطجي يُنهي حياة فتاة بنجع ابو شجرة في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت منطقة نجع أبو شجرة بمدينة سوهاج حادثة مأساوية راح ضحيتها فتاة شابة تُدعى "نورهان ع."، متأثرة بإصابات خطيرة في الرأس، عقب تدخلها لإنقاذ والدها وشقيقها أثناء مشاجرة نشبت أمام منزلهم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثاني سوهاج، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع فتاة في العقد الثالث من عمرها، عقب إصابتها خلال مشاجرة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبيّن أن الفتاة كانت عائدة من عملها حين سمعت أصوات مشاجرة أسفل منزلها، ونزلت لمعرفة ما يحدث، خاصة أن والدها الذي أجرى عملية جراحية مؤخرًا كان متواجدًا في الشارع.

وخلال محاولتها الاطمئنان عليه، قام أحد الأشخاص من المشاركين في المشاجرة بالتعدي عليها بالضرب؛ ما أسفر عن إصابتها إصابة بالغة في الرأس تسببت في فقدان إحدى عينيها، ودخولها في غيبوبة تامة استمرت عدة أيام، قبل أن تُعلن وفاتها متأثرة بالنزيف والجلطات الناتجة عن الحادث.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام، وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط الجاني.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج نجع ابو شجرة مشاجرة

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

الشرقية تطلق المرحلة الرابعة من مبادرة "إزرع" لدعم صغار المزارعين

طريقة عمل المقلوبة بالحمام على الطريقة الأصلية

سبب استدعاء آلاف السيارات الفارهة في السعودية بشكل مفاجئ

