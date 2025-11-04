بلطجي يُنهي حياة فتاة بنجع ابو شجرة في سوهاج

شهدت منطقة نجع أبو شجرة بمدينة سوهاج حادثة مأساوية راح ضحيتها فتاة شابة تُدعى "نورهان ع."، متأثرة بإصابات خطيرة في الرأس، عقب تدخلها لإنقاذ والدها وشقيقها أثناء مشاجرة نشبت أمام منزلهم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثاني سوهاج، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع فتاة في العقد الثالث من عمرها، عقب إصابتها خلال مشاجرة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبيّن أن الفتاة كانت عائدة من عملها حين سمعت أصوات مشاجرة أسفل منزلها، ونزلت لمعرفة ما يحدث، خاصة أن والدها الذي أجرى عملية جراحية مؤخرًا كان متواجدًا في الشارع.

وخلال محاولتها الاطمئنان عليه، قام أحد الأشخاص من المشاركين في المشاجرة بالتعدي عليها بالضرب؛ ما أسفر عن إصابتها إصابة بالغة في الرأس تسببت في فقدان إحدى عينيها، ودخولها في غيبوبة تامة استمرت عدة أيام، قبل أن تُعلن وفاتها متأثرة بالنزيف والجلطات الناتجة عن الحادث.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام، وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط الجاني.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.