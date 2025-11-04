قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب مصر للناشئين يضيف الهدف الثاني أمام هايتي في كأس العالم
بعد 3 دقائق.. منتخب مصر تحت 17 عامًا يفتتح أهدافه في كأس العالم للناشئين |فيديو
تأجيل محاكمة 87 متهما بـ داعش سيناء 3 لمرافعة النيابة العامة
تأجيل محاكمة 57 متهما بـ خلية الشروق لاستكمال مرافعة الدفاع
تراجع أسعار الدواجن والبيض بالأسواق واستقرار نسبي لحركة البيع
مصر وكوريا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التأمين الاجتماعي
"الدفاع الروسية" تعلن القضاء على 1585 جنديًا أوكرانيًا على محاور القتال المختلفة
إقبال جماهيري واسع في اليوم الأول لافتتاح المتحف المصري الكبير
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
تأجيل محاكمة أنس غزلان و61 آخرين بـ "اللجان الاقتصادية" لجماعة الإخوان الإرهابية
حكم إظهار المحجبة جزءا من شعرها وهل يجوز المسح فوق الحجاب عند الوضوء؟
حماس تعلن عثورها على جثة إسرائيلي بالشجاعية
محافظات

مستشفى سوهاج الجامعي ينظم دورة تدريبية لأعضاء الفريق الطبي عن سياسات الجودة في العمليات الجراحية

مستشفى سوهاج الجامعي
مستشفى سوهاج الجامعي
سوهاج _ أنغام الجنايني

نظمت المستشفيات الجامعية بجامعة سوهاج دورة تدريبية حول سياسات الجودة في العمليات الجراحية وسياسة تعريف المريض، استهدفت شباب الأطباء المقيمين وهيئة التمريض بجميع الأقسام الجراحية.

وذلك في إطار حرص الجامعة على تطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى داخل المستشفيات الجامعية.

جامعة سوهاج

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التدريب المستمر للكوادر الطبية والتمريضية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

واشار إلى أن هذه الدورات تسهم في رفع كفاءة الأداء داخل غرف العمليات وتحقيق بيئة علاجية آمنة وفقًا للمعايير العالمية.

ومن جانبه أوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، أن الكلية تسعى بالتعاون مع المستشفيات الجامعية إلى ترسيخ ثقافة الجودة بين شباب الأطباء والتمريض منذ بداية عملهم، مؤكدًا أن هذه البرامج التدريبية تواكب توجه الدولة نحو تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

كما ذكر الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن الدورة تأتي ضمن خطة متكاملة لقطاع التدريب بالمستشفيات، والتي تشمل عقد ورش عمل ودورات متخصصة في مختلف المجالات الطبية والإدارية.

ولفت إلى أن الاهتمام بسياسات تعريف المريض وسلامة العمليات من أهم أولويات إدارة المستشفيات الجامعية.

وأوضحت الدكتورة أسماء جودة، نائب مدير المستشفى ومدير إدارة الجودة، أن الدورة تناولت عدداً من المحاور الأساسية منها سياسات وإجراءات العمل داخل غرف العمليات، وآليات تعريف المريض قبل التدخل الجراحي، وطرق الحد من الأخطاء الطبية.

واكدت أن تطبيق هذه السياسات يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الأمان وتحسين تجربة المريض داخل المستشفى.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج مستشفى سوهاج الجامعي تدريب

