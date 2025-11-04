مستشفى سوهاج الجامعي ينظم دورة تدريبية لأعضاء الفريق الطبي عن سياسات الجودة في العمليات الجراحية

نظمت المستشفيات الجامعية بجامعة سوهاج دورة تدريبية حول سياسات الجودة في العمليات الجراحية وسياسة تعريف المريض، استهدفت شباب الأطباء المقيمين وهيئة التمريض بجميع الأقسام الجراحية.

وذلك في إطار حرص الجامعة على تطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى داخل المستشفيات الجامعية.

جامعة سوهاج

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التدريب المستمر للكوادر الطبية والتمريضية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

واشار إلى أن هذه الدورات تسهم في رفع كفاءة الأداء داخل غرف العمليات وتحقيق بيئة علاجية آمنة وفقًا للمعايير العالمية.

ومن جانبه أوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، أن الكلية تسعى بالتعاون مع المستشفيات الجامعية إلى ترسيخ ثقافة الجودة بين شباب الأطباء والتمريض منذ بداية عملهم، مؤكدًا أن هذه البرامج التدريبية تواكب توجه الدولة نحو تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

كما ذكر الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن الدورة تأتي ضمن خطة متكاملة لقطاع التدريب بالمستشفيات، والتي تشمل عقد ورش عمل ودورات متخصصة في مختلف المجالات الطبية والإدارية.

ولفت إلى أن الاهتمام بسياسات تعريف المريض وسلامة العمليات من أهم أولويات إدارة المستشفيات الجامعية.

وأوضحت الدكتورة أسماء جودة، نائب مدير المستشفى ومدير إدارة الجودة، أن الدورة تناولت عدداً من المحاور الأساسية منها سياسات وإجراءات العمل داخل غرف العمليات، وآليات تعريف المريض قبل التدخل الجراحي، وطرق الحد من الأخطاء الطبية.

واكدت أن تطبيق هذه السياسات يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الأمان وتحسين تجربة المريض داخل المستشفى.