لحظة غدر تُنهي حياة بريئة .. كيف رحلت «نورهان» ابنة نجع أبو شجرة في سوهاج |تفاصيل

لم تكن "نورهان" تعلم أن صوت المشاجرة الذي دوّى أمام منزلها في نجع أبو شجرة دائرة قسم شرطة ثان سوهاج، سيكون النداء الأخير في حياتها، ولم تدرك أن نزولها على السلالم مسرعة لإنقاذ أبيها المريض سيقودها إلى مصيرٍ أبكى مدينة بأكملها.

كانت في طريق عودتها من العمل، تحمل في يديها بعض مستلزمات المنزل، وعينيها تلمعان بالحب والتعب معًا، سمعت الصراخ، فهرولت دون تردد، فالأب الذي أجريت له عملية جراحية قبل أيام، يقف هناك وسط غضبٍ لا يرحم، تحيط به فوضى الرجال والدماء والكلمات الغليظة.

اقتربت نورهان بخوف، مدت يدها لتهدئة الموقف، نادت على أبيها، ثم حاولت أن تفض الاشتباك، لكن يدًا غاشمة سبقتها، يدٌ لا تعرف الرحمة، رفعت عصاها الثقيلة، وهوت بها على رأسها كأنها تُطفئ نورًا كان يضيء بيتًا صغيرًا بالحب والصبر.

سقطت الفتاة على الأرض، والدماء تغطي وجهها، وعينها التي كانت تبصر النور أُطفئت للأبد.

نُقلت إلى المستشفى في صمتٍ موجوع، دخلت غيبوبة لم تُفق منها، وظلت المدينة تدعو لها طوال أيامها الأخيرة، وحين أعلن الأطباء خبر وفاتها، خيّم الحزن على نجع أبو شجرة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثاني سوهاج، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع فتاة في العقد الثالث من عمرها، عقب إصابتها خلال مشاجرة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبيّن أن الفتاة كانت عائدة من عملها حين سمعت أصوات مشاجرة أسفل منزلها، ونزلت لمعرفة ما يحدث، خاصة أن والدها الذي أجرى عملية جراحية مؤخرًا كان متواجدًا في الشارع.

وخلال محاولتها الاطمئنان عليه، قام أحد الأشخاص من المشاركين في المشاجرة بالتعدي عليها بالضرب؛ ما أسفر عن إصابتها إصابة بالغة في الرأس تسببت في فقدان إحدى عينيها، ودخولها في غيبوبة تامة استمرت عدة أيام، قبل أن تُعلن وفاتها متأثرة بالنزيف والجلطات الناتجة عن الحادث.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام، وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط الجاني.

كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.