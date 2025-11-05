قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: مصر ترفض تقسيم السودان وتؤكد موقفها الثابت في دعم الحل السياسي
إبراهيم عبد الجواد يكشف عن صفقة لبيع حسام عبد المجيد.. تفاصيل
أول تعليق من باراك أوباما بعد فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك
حب خيالي يدمر زواجًا حقيقيًا.. سلمى ترفع دعوى طلاق للضرر بعد أن اختار زوجها دمية "أمينة"
رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه
السوبر المصري .. موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي
يبدأ خلال أيام| الزراعة تستعد لموسم قمح استثنائي وسط ظواهر جوية حادة
فوز فيلم «المستعمرة» بجائزة الجمهور في مهرجان الفيلم الإفريقي بإسبانيا
زهران ممداني عمدة نيويورك الجديد: نيويورك ستكون المدينة التي يعيش فيها المهاجرون
لحظة غدر تُنهي حياة بريئة .. كيف رحلت «نورهان» ابنة نجع أبو شجرة في سوهاج |تفاصيل
مصرع 66 شخصًا وفقدان 26 آخرين في إعصار الفلبين
أناني .. أمير عبدالحميد يكشف كواليس خلاف زيزو وتريزيجيه داخل المنتخب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لحظة غدر تُنهي حياة بريئة .. كيف رحلت «نورهان» ابنة نجع أبو شجرة في سوهاج |تفاصيل

ضحية مشاجرة نجع ابو شجرة في سوهاج
ضحية مشاجرة نجع ابو شجرة في سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

لم تكن "نورهان" تعلم أن صوت المشاجرة الذي دوّى أمام منزلها في نجع أبو شجرة دائرة قسم شرطة ثان سوهاج، سيكون النداء الأخير في حياتها، ولم تدرك أن نزولها على السلالم مسرعة لإنقاذ أبيها المريض سيقودها إلى مصيرٍ أبكى مدينة بأكملها.

كانت في طريق عودتها من العمل، تحمل في يديها بعض مستلزمات المنزل، وعينيها تلمعان بالحب والتعب معًا، سمعت الصراخ، فهرولت دون تردد، فالأب الذي أجريت له عملية جراحية قبل أيام، يقف هناك وسط غضبٍ لا يرحم، تحيط به فوضى الرجال والدماء والكلمات الغليظة.

اقتربت نورهان بخوف، مدت يدها لتهدئة الموقف، نادت على أبيها، ثم حاولت أن تفض الاشتباك، لكن يدًا غاشمة سبقتها، يدٌ لا تعرف الرحمة، رفعت عصاها الثقيلة، وهوت بها على رأسها كأنها تُطفئ نورًا كان يضيء بيتًا صغيرًا بالحب والصبر.

سقطت الفتاة على الأرض، والدماء تغطي وجهها، وعينها التي كانت تبصر النور أُطفئت للأبد.

نُقلت إلى المستشفى في صمتٍ موجوع، دخلت غيبوبة لم تُفق منها، وظلت المدينة تدعو لها طوال أيامها الأخيرة، وحين أعلن الأطباء خبر وفاتها، خيّم الحزن على نجع أبو شجرة.

بلطجي يُنهي حياة شابة بنجع أبو شجرة في سوهاج بسوهاج

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثاني سوهاج، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع فتاة في العقد الثالث من عمرها، عقب إصابتها خلال مشاجرة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبيّن أن الفتاة كانت عائدة من عملها حين سمعت أصوات مشاجرة أسفل منزلها، ونزلت لمعرفة ما يحدث، خاصة أن والدها الذي أجرى عملية جراحية مؤخرًا كان متواجدًا في الشارع.

وخلال محاولتها الاطمئنان عليه، قام أحد الأشخاص من المشاركين في المشاجرة بالتعدي عليها بالضرب؛ ما أسفر عن إصابتها إصابة بالغة في الرأس تسببت في فقدان إحدى عينيها، ودخولها في غيبوبة تامة استمرت عدة أيام، قبل أن تُعلن وفاتها متأثرة بالنزيف والجلطات الناتجة عن الحادث.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام، وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط الجاني.

كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج مشاجرة قتل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

فيديو المعتمر المصري

الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

نيللي كريم

نيللي كريم تكشف حقيقة ارتباطها بحارس مرمى شهير

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

حالة الطقس

تقلبات جوية حادة وموجات أمطار تغازل خريف المحافظات | تفاصيل الطقس

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: شبورة مائية كثيفة تغطي الطرق.. وفرص أمطار رعدية تصل إلى القاهرة

ترشيحاتنا

حفل لفريق "دنيتنا" للمكفوفين بأوبرا الإسكندرية

بعد غد.. حفل لفريق دنيتنا للمكفوفين بأوبرا الإسكندرية

تامر عبد المنعم

تامر عبدالمنعم يفتتح الموسم الشتوي بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية

همام إبراهيم

أيوه .. همام إبراهيم يبدأ حفلته بيوم السينما السعودية بمهرجان vs-film

بالصور

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

زى المحلات .. طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي | اعرفي الخطوات

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لا ترميها بعد اليوم .. قشور فاكهة تحمل قوة خارقة ضد السرطان | تعرف عليها

قشور الرمان درع طبيعي ضد السرطان
قشور الرمان درع طبيعي ضد السرطان
قشور الرمان درع طبيعي ضد السرطان

فيديو

حادثة صعق البرق

ثلاث ضحايا وإصابة سيدة ونفوق دابة بسبب صعق البرق في قرى البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد