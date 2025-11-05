قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة مانشستر سيتي ودورتموند في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
مكاسب جديدة للبورصة.. والمؤشر الرئيسي يتجاوز مستوى 39 ألف نقطة في بداية التعاملات
لوعايز توكل حد في زواجك بالشهر العقاري.. تعرف على المستندات المطلوبة
ممدوح عيد: بيراميدز يسعى للتتويج بكأس العالم للأندية 2029
مصر تستعرض تجربتها في التحول الصحي الذكي خلال مؤتمر PHDC’25 بالعاصمة الإدارية
خالد عبد الغفار يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية
السودان.. 40 قتـ.يلا في هجوم على جنازة بكردفان
بعد انتشار متحور جديد بالماشية.. هل اللحوم في الأسواق آمنة؟
عباس عراقجي: الإفراج عن فرنسيين مدانين في إيران وفقًا لمبدأ التسامح في الإسلام
وزير الزراعة: طفرة غير مسبوقة في الصادرات.. ونفتح أسواقًا جديدة حول العالم
مجلس الدولة: وجوب إحاطة عضو النواب بسياج السمعة الحسنة والبعد عن مواطن الشبهات
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد مشاركته في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يوجه بتسريع الإجراءات لإنشاء مكتب التموين المطور بالطليحات بجهينة

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

وجه اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بتسريع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية لاستلام الأرض المخصصة لإقامة مكتب تموين مطور لخدمة المواطنين بقرية الطليحات بمركز جهينة، وكذا سرعة العمل على إقامة منافذ ومخازن للسلع الغذائية بالأرض المخصصة لها بحي الكوثر.

وأكد المحافظ على ضرورة وضع جدول زمني للانتهاء من المشروعات، لما لها من دور حيوي في تسهيل حصول المواطنين على السلع والخدمات التموينية بشكل ميسر ومتطور، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع جودة الخدمة المقدمة للمواطن السوهاجي. 

محافظة سوهاج

وأشار " سراج " إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الحكومية، وتوفير مقرات خدمية حديثة تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو الارتقاء بمستوى الخدمات التموينية على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أوضح الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج، أنه جاري التنسيق مع الوحدة المحلية بجهينة لاستلام موقع مكتب تموين الطلحيات المطور، ومخاطبة مديرية الاسكان وهيئة الأبنية التعليمية  لعمل المقايسات المطلوبة وتقدير تكلفة الإنشاءات طبقا للخطة الاستثمارية للمديرية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧.

وأكد وكيل وزارة التموين أنه تم التنسيق مع الوحدة المحلية لحي الكوثر، والتوقيع على محضر تسليم الموقع المخصص لإقامة منافذ ومخازن للسلع الغذائية بالحي، وجاري التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة لإقامتها.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 3579 لسنة ٢٠٢5م، بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 201 مترًا مربعًا، وذلك ضمن القطعة رقم 59 بحوض هندي القبلي نمرة 25" زمام قرية الطليحات التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بالمجان لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإقامة مكتب تموين مطور.

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم  2461 لسنة 2024م، بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1050 متر مربع بحي الكوثر بالمجان، لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، لإقامة منافذ توزيع ومخازن للسلع الغذائية، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج تموين سوهاج الطليحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

دواجن بيضاء

بعد التراجع .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5-11-2025

ترشيحاتنا

ميناء دمياط

تداول 32 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

مضبوطات بني سويف

بني سويف.. ضبط مصنع بدون ترخيص وضبط سلع منتهية الصلاحية بالواسطى

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يتابع إجراءات شكاوى ومطالب المواطنين في اللقاء المفتوح

بالصور

«القاتل الصامت على مائدتك».. كيف يُدمّر الملح الأبيض القلب والدماغ دون أن تشعر؟

كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

زى المحلات .. طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي | اعرفي الخطوات

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد