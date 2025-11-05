قافلة جامعة سوهاج التنموية الزراعية تنطلق لدعم المزارعين وزيادة الإنتاجية بقرية كوم بدار

أطلقت كلية الزراعة بجامعة سوهاج، قافلة زراعية تنموية لقرية كوم بدار بمركز المنشاه بالمحافظة، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خلف همام عميد الكلية.

والدكتور زينهم شيخون وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد الشيخ أستاذ البساتين وعميد الكلية الأسبق، والدكتور جمال سلومة استشاري الثروة الحيوانية، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية.

جامعة سوهاج

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن القوافل التنموية التى تطلقها الجامعة سواء الزراعية او الطبية او البيطرية تُعتبر جسرًا يربط بين الجامعات والمجتمع المحلي لتطوير المناطق الريفية.

وتحسين حياة المواطنين في القري والنجوع الأكثر احتياجاََ، وهذا وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تقديم الخدمات والاستشارات المجتمعية المتنوعة بقري ومراكز مختلف المحافظات.

وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لاحداث نقلة نوعية فى حياة المواطن المصري وضمان حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع، مثمنا الجهود المبذولة من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتنفيذ خطة الجامعة نحو تنمية رأس المال البشري وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تنظيم سلسلة من القوافل العلاجية والإرشادية لتحقيق التنمية الشاملة بالريف المصري.

وأشار الدكتور خالد عمران، إلى أن القطاع يواصل جهوده وانشطته الخدمية لدعم الخدمات المجتمعية الحيوية فى القطاع الزراعي والبيطرى خاصة بالمناطق النائية.

وأكد على أهمية القوافل الزراعية في تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، وحل المشكلات الزراعية، وتعزيز الإنتاجية الزراعية والحيوانية، ونشر الوعي بأفضل الممارسات الزراعية المستدامة.

وتتجلى هذه الأهمية في عدة جوانب رئيسية تشمل توعية المزارعين، وتقديم الحلول المبتكرة، ودعم الثروة الحيوانية، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم الاقتصاد المحلي.

وأوضح الدكتور خلف همام، أن القوافل الزراعية توفر الخبرة الفنية والعلمية للمزارعين، خاصة في المناطق التي تعاني من مشاكل خاصة بالتربة والموارد الزراعية، وتحرص على تنظيم ندوات ولقاءات توعوية لمناقشة المشكلات الزراعية وإيجاد حلول مناسبة لها.

ونشر الوعي بأهمية استخدام الأسمدة المركبة والأحادية وكيفية استخدامها بشكل آمن لزيادة الإنتاج، وتقديم حلول مبتكرة لحماية المحاصيل من الآفات والأمراض باستخدام المبيدات الفعالة والصديقة للبيئة.

وذلك إلى جانب توعية المزارعين بأهمية اتباع الطرق الحديثة في الزراعة، والمساهمة في تحقيق مستقبل زراعي أكثر استدامة.

وخلال فعاليات القافلة قدم الدكتور خالد الشيخ، ندوة إرشادية للمزارعين عن إعداد الأرض المستديمة لزراعة محصول البصل في أرض الوادي، وطرق الزراعة الحديثة والاسمدة المناسبة للزراعة، وطرق مكافحة الآفات والأمراض الفطرية لمحصول البصل.

بالإضافة إلى الحديث عن محصول القمح، وأهمية اختيار المواعيد والمناطق المناسبة لزراعته، وأيضا طرق الزراعة الصحيحة والتسميد والري، مؤكداً على أهمية زيادة الرقعة الزراعية للقمح كمحصول استراتيجي هام للدولة المصرية.

كما تحدث الدكتور جمال سلومة، عن أهمية الثروة الحيوانية ودور المربي لزيادة الإنتاجية لسد احتياجات المجتمع، وتحقيق الإكتفاء الذاتي من الأمن الغذائي.

وتطرق للحديث عن الحيوانات المجترة، وأهمية اختيار المكان المناسب لتربية الماشية، واختيار السلالات التي تناسب المحافظة مع مراعاة التغيرات المناخية.

وقدم عدد من الإرشادات عن عناصر نجاح تربية الماشية وأهمية التغذية السليمة لها، مع التأكيد على التحصينات البيطرية في مواعيدها لزيادة الإنتاجية.