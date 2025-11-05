رئيس جامعة سوهاج: نواصل مسيرتنا نحو العالمية من خلال تعاون دولي مع Woosong الكورية

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن الجامعة مستمرة بخطى ثابته نحو تعزيز حضورها الدولي وتوسيع شراكاتها الأكاديمية.

جاء ذلك تنفيذًا لرؤية وزارة التعليم العالي بقيادة الدكتور أيمن عاشور لتدويل التعليم، والذي أصبح من أهم الملفات التى أكدت عليها الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

جامعة سوهاج

جاء ذلك خلال مشاركة الجامعة فى فعاليات ملتقى التعليم العالي QS Higher Education Summit Asia Pacific 2025، والذى انطلق فى رحاب جامعة كوريا بالعاصمة الكورية سيول، ويستمر حتى 6 نوفمبر 2025.

تحت شعار ” تعزيز قدرات الأجيال عبر المهارات والشراكات في آسيا والمحيط الهادئ”.

وقال النعماني انه على هامش الملتقي قامت الجامعة بزياره لجامعة Woosong

بمدينة Daejeon فى جمهورية كوريا الجنوبية، وعقد لقاء متميز مع الدكتور Ohio – الرئيس الفخرى لجامعة Woosong College، والدكتور Go-Whan Jin – رئيس جامعة Woosong.

تم خلاله بحث سبل التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين، والبدء بتشكيل فرق عمل من الجامعتين لوضع خطة تنفيذية للبرامج المقترحة والبدء بتفعيلها.

وذلك فى مجالات الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) وإدارة تصميم الجمال (Beauty Design Management)، بالإضافة إلى دراسة إنشاء فرع لجامعة Woosong داخل جامعة سوهاج.

وذلك جانب برامج تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمشروعات البحثية المشتركة، وإطلاق دورات تدريبية تقدمها جامعة ووسونج فى مجال التجميل ومستحضرات التجميل؛ مقدما الشكر لرئيس جامعةWoosong على التعاون المتميز وحفاوه الاستقبال والترحيب الخاص.

وقال الدكتور أشرف عكاشه مدير مركز العلاقات الدوليه انه خلال الزيارة، أجرى رئيس الجامعة جولة تفقدية لأقسام جامعة Woosong ومرافقها الأكاديمية والبنية التحتية الحديثة، حيث اطّلع على التجهيزات التعليمية المتقدمة والمختبرات والمعامل المتخصصة.

وجدير بالذكر انه شارك بالجولة كلا من الدكتور Lee مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتور Chia-Hsing Huang عميد كلية الأعمال الدولية SolBridge، الدكتور أشرف عكاشة مدير مركز العلاقات الدولية والتعاون الدولي، سامح نصحي مدير إدارة المراسم والبروتوكولات بالجامعة.

وتتناول جلسات المؤتمر موضوعات متعددة تشمل الابتكار والاستدامة والريادة الأكاديمية في ظل التحديات العالمية، إلى جانب استعراض التجارب المتميزة للجامعات الرائدة في آسيا والمحيط الهادئ.

وسيشهد اليوم الختامي انعقاد معرض QS للماجستير يوم 6 نوفمبر، الذي يتيح فرصة للتواصل المباشر بين الجامعات العالمية والطلاب الراغبين في استكمال دراساتهم العليا.