قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جرس جديد يرن.. إبراهيم فايق يثير الجدل قبل السوبر: تيك تاك
استدرجاه للرذيلة والمخدرات.. إحالة أوراق ربة منزل وصديقها للمفتي لقتلهما صاحب جراج تكاتك بأسيوط
المتحف المصري الكبير أعظم نافذة حضارية.. ندوة بـ صيدلة الوادي الجديد
عالم بالأوقاف: احترام الكبير مش زمن فات.. دي عبادة وأصل من أصول الدين |فيديو
خالد الجندي: الله يرصد ما في القلوب قبل الألسنة
رموه في النيل.. إحالة أوراق متهمين إلى المفتي لقتلهما صغيرا وسرقة هاتفه وتوك توك بأسيوط
«الصحة» تبحث مقترح مشروع إنشاء معهد فني صحي بمطروح
دعاء صلاة المغرب لقضاء الحاجة وتيسير الحال.. كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة
بوتين: روسيا ستفكر في استئناف التجارب النووية بعد تصريحات ترامب
خطوة بخطوة.. خطوات تقديم تظلم على مخالفات المرور إلكترونيًا
أحمد عبد الرؤوف: فخور بقيادة الزمالك.. وسنقاتل للفوز على بيراميدز والتتويج بالسوبر
خالد الجندي يوضح سبب استخدام القرآن لكلمة "الصاحب" بدلا من "الصديق"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة سوهاج: نواصل مسيرتنا نحو العالمية من خلال تعاون دولي مع Woosong الكورية

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن الجامعة مستمرة بخطى ثابته نحو تعزيز حضورها الدولي وتوسيع شراكاتها الأكاديمية.

جاء ذلك تنفيذًا لرؤية وزارة التعليم العالي بقيادة الدكتور أيمن عاشور لتدويل التعليم، والذي أصبح من أهم الملفات التى أكدت عليها الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

جامعة سوهاج

جاء ذلك خلال مشاركة الجامعة فى فعاليات ملتقى التعليم العالي QS Higher Education Summit Asia Pacific 2025، والذى انطلق فى رحاب جامعة كوريا بالعاصمة الكورية سيول، ويستمر حتى 6 نوفمبر 2025.

تحت شعار ” تعزيز قدرات الأجيال عبر المهارات والشراكات في آسيا والمحيط الهادئ”.

وقال النعماني انه على هامش الملتقي قامت الجامعة بزياره لجامعة Woosong 
بمدينة Daejeon فى جمهورية كوريا الجنوبية، وعقد لقاء متميز مع  الدكتور Ohio – الرئيس الفخرى لجامعة Woosong College، والدكتور Go-Whan Jin – رئيس جامعة Woosong.

تم خلاله بحث سبل التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين، والبدء بتشكيل فرق عمل من الجامعتين لوضع خطة تنفيذية للبرامج المقترحة والبدء بتفعيلها.

وذلك فى مجالات الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) وإدارة تصميم الجمال (Beauty Design Management)، بالإضافة إلى دراسة إنشاء فرع لجامعة Woosong داخل جامعة سوهاج.

وذلك جانب برامج تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمشروعات البحثية المشتركة، وإطلاق دورات تدريبية تقدمها جامعة ووسونج فى مجال التجميل ومستحضرات التجميل؛ مقدما الشكر لرئيس جامعةWoosong على التعاون المتميز وحفاوه الاستقبال والترحيب الخاص.

وقال الدكتور أشرف عكاشه مدير مركز العلاقات الدوليه انه خلال الزيارة،  أجرى رئيس الجامعة جولة تفقدية لأقسام جامعة Woosong ومرافقها الأكاديمية والبنية التحتية الحديثة، حيث اطّلع على التجهيزات التعليمية المتقدمة والمختبرات والمعامل المتخصصة.

وجدير بالذكر انه شارك بالجولة كلا من الدكتور Lee مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتور Chia-Hsing Huang عميد كلية الأعمال الدولية SolBridge، الدكتور أشرف عكاشة مدير مركز العلاقات الدولية والتعاون الدولي، سامح نصحي مدير إدارة المراسم والبروتوكولات بالجامعة.

وتتناول جلسات المؤتمر موضوعات متعددة تشمل الابتكار والاستدامة والريادة الأكاديمية في ظل التحديات العالمية، إلى جانب استعراض التجارب المتميزة للجامعات الرائدة في آسيا والمحيط الهادئ.

وسيشهد اليوم الختامي انعقاد معرض QS للماجستير يوم 6 نوفمبر، الذي يتيح فرصة للتواصل المباشر بين الجامعات العالمية والطلاب الراغبين في استكمال دراساتهم العليا.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج كوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

الأهلي وسيراميكا

السوبر المصري .. موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي

ترشيحاتنا

استقرار سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 في البنوك المصرية

استقرار سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 في البنوك المصرية

التجارى الدولى

«التجاري الدولي» يُطلق فيلمًا تسجيليًا يكشف «ما وراء الأرقام» ويُجسّد رؤيته المؤسسية | فيديو

التعمير والاسكان

التعمير والإسكان العقارية تتعاون مع رواد الهندسة الحديثة لتنفيذ مشروع بالشيخ زايد

بالصور

سهير المرشدي ومحمد رضوان أبرز حضور مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ
سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ
سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

في عيد زواجهم.. صور تكشف رومانسية إيمى سمير غانم وحسن الرداد

فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد
فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد
فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد

بلوك ملفت .. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها

بلوك ملفت ..مى عمر تثير الجدل حول إطلالتها
بلوك ملفت ..مى عمر تثير الجدل حول إطلالتها
بلوك ملفت ..مى عمر تثير الجدل حول إطلالتها

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد