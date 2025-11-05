قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جرس جديد يرن.. إبراهيم فايق يثير الجدل قبل السوبر: تيك تاك
استدرجاه للرذيلة والمخدرات.. إحالة أوراق ربة منزل وصديقها للمفتي لقتلهما صاحب جراج تكاتك بأسيوط
المتحف المصري الكبير أعظم نافذة حضارية.. ندوة بـ صيدلة الوادي الجديد
عالم بالأوقاف: احترام الكبير مش زمن فات.. دي عبادة وأصل من أصول الدين |فيديو
خالد الجندي: الله يرصد ما في القلوب قبل الألسنة
رموه في النيل.. إحالة أوراق متهمين إلى المفتي لقتلهما صغيرا وسرقة هاتفه وتوك توك بأسيوط
«الصحة» تبحث مقترح مشروع إنشاء معهد فني صحي بمطروح
دعاء صلاة المغرب لقضاء الحاجة وتيسير الحال.. كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة
بوتين: روسيا ستفكر في استئناف التجارب النووية بعد تصريحات ترامب
خطوة بخطوة.. خطوات تقديم تظلم على مخالفات المرور إلكترونيًا
أحمد عبد الرؤوف: فخور بقيادة الزمالك.. وسنقاتل للفوز على بيراميدز والتتويج بالسوبر
خالد الجندي يوضح سبب استخدام القرآن لكلمة "الصاحب" بدلا من "الصديق"
محافظات

العد التنازلي بدأ.. محافظ سوهاج يعلن حالة الطوارئ استعدادًا لانتخابات النواب

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

قبل أيام من انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب، أعلن اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، حالة الطوارئ داخل الوحدات المحلية والجهات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدًا على ضرورة الحياد التام والجاهزية الكاملة لإنجاح العُرس الديمقراطي المرتقب.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المدن والمصالح الحكومية.

محافظة سوهاج

ووجّه المحافظ برفع درجة الاستعداد بجميع اللجان الانتخابية، وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الإعاقة، والتنسيق الكامل مع الإسعاف والحماية المدنية لتأمين اللجان، بالإضافة إلى توفير مولدات كهربائية احتياطية في كل لجنة، وانعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز وربطها بالغرفة الرئيسية بالمحافظة لتلقي الإخطارات الفورية وتذليل أية معوقات.

كما شدد "سراج" على الانتهاء من تجهيزات اللجان في موعد أقصاه السبت المقبل، ورفع الإشغالات والقمامة بمحيطها، مع تنظيم الحركة المرورية لضمان سهولة وصول الناخبين، مؤكدًا أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وتلتزم بالنزاهة والحياد.

وخلال الاجتماع، وافق المجلس التنفيذي على عدد من المشروعات الخدمية الجديدة، أبرزها إنشاء المعهد العالي التكنولوجي للتمريض بمدينة سوهاج الجديدة على مساحة 5022 مترًا مربعًا، والمعهد التكنولوجي للعلوم الصحية والتطبيقية بحي الكوثر.

جاء ذلك إلى جانب سرعة تسليم مواقع مشروع الصرف الصحي بقرية عرب بخواج بمركز طهطا، بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

واختتم المحافظ الاجتماع بعدة تكليفات لرؤساء الوحدات المحلية، من بينها التأكد من توزيع الزي الشتوي لعمال النظافة، وتخصيص زي بألوان مميزة لعمال البساتين، وتوفير وجبات ساخنة لهم من خلال الجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى مراجعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للربع الثاني من العام، وتكثيف الحملات المرورية بالمواقف لضمان الانضباط التام خلال فترة الانتخابات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج الانتخابات انتخابات مجلس النواب

سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

في عيد زواجهم.. صور تكشف رومانسية إيمى سمير غانم وحسن الرداد

فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد

بلوك ملفت .. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها

بلوك ملفت ..مى عمر تثير الجدل حول إطلالتها

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

