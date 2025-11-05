قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للحاجزين بسكن لكل المصريين.. البنك المركزي: استمرار مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣ و ٨%
الوزراء يوافق على استمرار أسعار التمويل العقاري بواقع 3% و8% على العملاء السابق تقدمهم للحجز
التضامن: زيادة التحويلات النقدية للحماية الاجتماعية إلى 54 مليار جنيه في 10 سنوات
سقوط طائرة شحن عسكرية تابعة للجيش السوداني
حاول تقبيلها.. اعتقال شخص تحرش برئيسة المكسيك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
نقابة الخدمات الإدارية تطلق "ابني بلدك بصوتك" للدعوة للمشاركة في الانتخابات
السوبر المصري بالإمارات.. تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وبيراميدز
الأعلى للإعلام يحفظ شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي
واشنطن تدفع لتشكيل قوة إنفاذ في غزة.. ومحلل: ليست لحفظ السلام
نواب 2026.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي
هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

توك شو| الرئيس القرغيزي: زيارتي لمصر خطوة تاريخية مهمة.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار واللحوم

البهى عمرو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

350 جنيها.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025

أشار برنامج “صباح البلد” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، إلى التحديثات الأخيرة في أسعار اللحوم.

واستعرض التقرير الأسعار المتداولة في الأسواق والمحلات في هذا اليوم، خاصة مع توافر كميات جديدة من اللحوم في المعارض والمجمعات الاستهلاكية.

تحديثات أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 5-11-2025


بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، سجلت أسعار اللحوم الحمراء تراجعا طفيفا في الأسواق، حيث طرحت كميات إضافية من اللحوم في معارض وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية، ما ساهم في انخفاض الأسعار.

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

يتابع عدد كبير من المواطنين أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد الانخفاضات التي تتم في الأيام الماضية، والكثير من المواطنين يريد معرفة الأسعار بشكل مستمر.

يبحث كثير من المواطنين ، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

وقال الإعلامية نهاد سمير، إن أسعار الذهب تشهد انخفاضات اليوم، وهناك هبوط مفاجئ في سعر الذهب المحلي بعد خسارة الأونصة مستوى 4000 دولار، ووصل إلى 3987 دولارا، وأن ذلك بعد خفض الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال هذا العام.

التمويل الاستهلاكي يعكس تغيرات جذرية في العادات الشرائية للمصريين

كشف الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، عن تطور ملحوظ في حجم التمويل الاستهلاكي في مصر، حيث ارتفعت الأرقام بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة.


وأوضح الدكتور إبراهيم مصطفى خلال صباح الخير يا مصر، أن التمويل الاستهلاكي في مصر شهد قفزة كبيرة بين عامي 2020 و2024. حيث ارتفع من 8 مليارات جنيه في 2020 إلى نحو 60 مليار جنيه بنهاية 2024، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تعكس تغيرًا واضحًا في سلوك المواطن المصري نحو الاقتراض والتعامل مع الأدوات التمويلية.


رئيس الجمهورية القرغيزية: زيارتي لمصر خطوة تاريخية مهمة
 

أكد الرئيس صادير جاباروف، رئيس الجمهورية القرغيزية، أنه يعرب عن خالص الامتنان خلال استقباله اليوم في مصر، وأنه يقد الشكر لـ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن زيارته لمصر خطوة تاريخية مهمة، وأن مصر هي مهد الحضارة الإنسانية وأنه يهنئ مصر على افتتاح المتحف.

وتابع أن بلاده تسعى لتطوير علاقاتها مع مصر في جميع المجالات، وأن اليوم سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات في الاقتصاد والصناعة والتجارة والطاقة والكثير من المجالات".

رئيس الوزراء: تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وقرغيزيا في المجالات الاقتصادية والتجارية

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن زيارة الرئيس صادير جاباروف، رئيس جمهورية قرغيزيا، إلى مصر تشكل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات متعددة، خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية.


وفي تصريحاته خلال مؤتمر صحفي، أعرب مدبولي عن تطلعه لتعميق التعاون بين مصر وقرغيزيا، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث تمثل فرصة تاريخية لفتح آفاق جديدة في العلاقات الثنائية.

وأكد أن مصر تتطلع إلى تعزيز التعاون في مجالات التصنيع المشترك، واستفادة الشركات المصرية من الفرص المتاحة في أسواق قرغيزيا، بما في ذلك قطاع البنية التحتية والتنمية.

وقال مدبولي إن افتتاح قرغيزيا سفارة لها في القاهرة يعتبر خطوة استراتيجية مهمة تسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأوضح أن التنسيق المستمر بين الحكومتين سيتم من خلال اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة، والتي ستساعد في متابعة وتفعيل نتائج هذه الزيارة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

أجواء خريفية مائلة للبرودة..حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لها أن طقس اليوم الأربعاء، 5 نوفمبر 2025، سيكون خريفيًا مائلًا للبرودة في ساعات الصباح الباكر، بينما يتحول إلى حار في أغلب المناطق خلال ساعات النهار.

وأوضحت خلال صباح الخير يا مصر أن الأجواء ستظل معتدلة ليلاً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل.

الشبورة المائية:
وأضافت غانم أنه من المتوقع أن تشهد معظم الطرق في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شبورة مائية كثيفة صباحًا، وخاصة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية. وتوجهت بنصيحة إلى قائدي المركبات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في هذه الظروف، خاصة قبل الساعة التاسعة صباحًا، حيث يتوقع أن تنقشع الشبورة تدريجيًا، وقد تتحول إلى ضباب في بعض المناطق.

الفريق أول صقر: القوات المسلحة تمتلك كل خيارات الردع لحماية أمن مصر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع " أن السلام الذي اخترناه بإرادتنا لا بد له من قوة تحميه وتصونه.

ولفت إلى أن قواتنا المسلحة تمتلك خيارات الردع لتكون على أتم الاستعداد لمجابهة التحديات التي قد تستهدف أمن مصر القومي.

وأكد الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، أن مصر اختارت طريق السلام وجعلته خيارها الاستراتيجي الأول.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم مقابل الجنيه.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025.


أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم
سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.44 جنيه للبيع و47.30 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 54.52 جنيه للبيع، و54.35 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الأسترليني

سجل سعر الجنيه الأسترليني 61.97 جنيه للبيع،  61.77 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.65 جنيه للبيع، و12.61 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.92 جنيه للبيع، و12.88 جنيه للشراء.


ضياء رشوان يكشف تفاصيل جديدة عن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
 


قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن اليمين الإسرائيلي المتطرف ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يريدان نسف اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لكن الولايات المتحدة تحرص على استمراره.

وأضاف رشوان، في حواره عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الاختبار الحقيقي سيبدأ بعد الانتهاء من تسليم الجثث، موضحًا: "أعتقد أنه تبقى 6 جثث ليتم تسليمهم، ليبدأ السؤال الكبير .. ماذا بعد؟ هناك أخبار خرجت بأن الولايات المتحدة قدمت بالفعل مشروع قرار خاص بالقوة الدولية".

وتابع: "وبالتالي بدأنا المرحلة الثانية، وهذا ما كان لا يرغب نتنياهو فيه، لأن هذا الأمر سيترتب عليه استحقاقات رئيسية تطيح بفكرة الانتصار المطلق الذي يريد تحقيقه من الحرب".

وحول أهمية هذا وهو ما يتعلق بقوة أمنية دولية في قطاع غزة، قال: "نحن إزاء تحول مهم ليس فقط في رؤية أمريكا لمطامع وتوسع إسرائيل، فأمريكا أكدت عدم وجود تهجير قسري أو طوعي من غزة، وكان ذلك مشروع نتنياهو الذي رفضته مصر بكل استماتة".

التوك شو

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

زهران ممداني

صفعة لـ «ترامب» وإسرائيل .. فوز المسلم زهران ممداني بمنصب حاكم نيويورك

عمر جابر

عمر جابر: الزمالك جاهز لمواجهة بيراميدز..والسوبر مفتاح المنافسة في الموسم

آرني سلوت

سلوت: ريال مدريد مثل أستون فيلا.. كلاهما يلعب بنفس الطريقة

مصطفي شوبير

شوبير: نسعى لإسعاد جماهير الأهلي وجاهزون لمواجهة سيراميكا

بلوك ملفت .. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس.. بدون مجهود أو تلف للقماش

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

