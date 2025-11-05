رئيس الوزراء: تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وقرغيزيا في المجالات الاقتصادية والتجارية

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن زيارة الرئيس صادير جاباروف، رئيس جمهورية قرغيزيا، إلى مصر تشكل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات متعددة، خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية.

وفي تصريحاته خلال مؤتمر صحفي، أعرب مدبولي عن تطلعه لتعميق التعاون بين مصر وقرغيزيا، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث تمثل فرصة تاريخية لفتح آفاق جديدة في العلاقات الثنائية.

وأكد أن مصر تتطلع إلى تعزيز التعاون في مجالات التصنيع المشترك، واستفادة الشركات المصرية من الفرص المتاحة في أسواق قرغيزيا، بما في ذلك قطاع البنية التحتية والتنمية.

وقال مدبولي إن افتتاح قرغيزيا سفارة لها في القاهرة يعتبر خطوة استراتيجية مهمة تسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأوضح أن التنسيق المستمر بين الحكومتين سيتم من خلال اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة، والتي ستساعد في متابعة وتفعيل نتائج هذه الزيارة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

وشدد مدبولي على أهمية تفعيل التعاون في المجالات العلمية والتقنية، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الدينية لمواجهة الفكر المتطرف.