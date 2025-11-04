مدبولي: مصر تتبنى نهجا شاملا للقضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المنطقة والعالم يموجان بالعديد من الأزمات، والقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية تعقد في خضم ظروف سياسية شديدة التعقيد.

وأضاف مدبولي خلال كلمته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في "القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية" التي تعقد بالدوحة، أن مصر تؤكد على المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة في تحقيق التنمية.

وقال إننا نتبنى نهجا شاملا للقضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، وأطلقنا عددا من المشروعات والمبادرات الصحية.

ولفت إلى أن تحقيق التنمية مسؤولية مشتركة على الجميع، مؤكدا على ضرورة معالجة أزمة الديون لتحقيق التنمية، كما يجب وضع أسس للتعامل مع قضايا التنمية الاجتماعية.

وأشار إلى أن العالم يواجه تحديات تتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والمنطقة تواجه ظروفا استثنائية شديدة التعقيد.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن برنامج تكافل وكرامة أصبح حقا تشريعيا ينظمه القانون، ومبادرة حياة كريمة تهدف إلى تطوير الخدمات والبنية التحتية في المناطق الريفية.

وأوضح رئيس الوزراء، أن مصر نجحت في القضاء على فيروس سي الوبائي الكبدي، ومصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده.