قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025
الحضري: توقع هوية بطل السوبر المصري أمر صعب والأداء متقارب بين الفرق الأربعة
أجواء خريفية مائلة للبرودة..حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر
اتفاقية مياه بين بغداد وأنقرة… جدل حول منح صلاحيات أوسع لتركيا
الفريق أول صقر: القوات المسلحة تمتلك كل خيارات الردع لحماية أمن مصر
وزير الدفاع: مصر اختارت طريق السلام وجعلته خيارها الإستراتيجي الأول
الداخلية تواصل فعاليات "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات المواطنين بأسعار مخفضة
رحيم ابتلعته المياه.. انتشال جثة صغير من ترعة المنصورية بعد اختفائه
سعر الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار الـ21
ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "تينو" في الفلبين إلى 66 قتيلا و26 مفقودا
الرئيس السيسي يستقبل اليوم رئيس الجمهورية القيرغيزية
بتهمة نشر مقاطع فيديو بها ألفاظ خادشة للحياء.. «أم مكة» تواجه هذه العقوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أجواء خريفية مائلة للبرودة..حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لها أن طقس اليوم الأربعاء، 5 نوفمبر 2025، سيكون خريفيًا مائلًا للبرودة في ساعات الصباح الباكر، بينما يتحول إلى حار في أغلب المناطق خلال ساعات النهار. 

وأوضحت خلال صباح الخير يا مصر أن الأجواء ستظل معتدلة ليلاً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل.

الشبورة المائية:

وأضافت غانم أنه من المتوقع أن تشهد معظم الطرق في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شبورة مائية كثيفة صباحًا، وخاصة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية. وتوجهت بنصيحة إلى قائدي المركبات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في هذه الظروف، خاصة قبل الساعة التاسعة صباحًا، حيث يتوقع أن تنقشع الشبورة تدريجيًا، وقد تتحول إلى ضباب في بعض المناطق.

استقرار نسبي مع نشاط للرياح:

كما أشارت غانم إلى أن الطقس سيكون مستقرًا بشكل عام في معظم مناطق الجمهورية، مع نشاط ملحوظ للرياح أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية، مما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة. وأوضحت أن هناك فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الإسكندرية وبعض مدن الوجه البحري.

حالة البحرين:

وفيما يخص حالة البحرين، ذكرت غانم أن البحر المتوسط يشهد حالة من الاعتدال النسبي، حيث تتراوح ارتفاعات الأمواج بين متر و1.75 متر. أما البحر الأحمر، فيكون معتدلًا إلى خفيف، مع ارتفاعات للأمواج تصل إلى 1.5 متر، مما يسمح بممارسة الأنشطة البحرية بأمان نسبي.

حالة الطقس الطقس اليوم الطقس في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

فيديو المعتمر المصري

الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

دواجن بيضاء

بعد التراجع .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5-11-2025

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

ترشيحاتنا

زهران ممداني

عمدة لندن يهنئ زهران ممداني على فوزه بمنصب نيويورك: حملته تاريخية

الذهب يتعافى من أدنى مستوياته في أسبوع وسط اضطرابات حادة بأسواق الأسهم

الذهب يتعافى من أدنى مستوياته في أسبوع وسط اضطرابات حادة بأسواق الأسهم

الرئيس الصيني: نولي أهمية كبيرة لتطوير علاقاتنا مع فيجي

الرئيس الصيني: نولي أهمية كبيرة لتطوير علاقات بكين مع فيجي

بالصور

«القاتل الصامت على مائدتك».. كيف يُدمّر الملح الأبيض القلب والدماغ دون أن تشعر؟

كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

زى المحلات .. طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي | اعرفي الخطوات

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد