أجواء خريفية مائلة للبرودة..حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لها أن طقس اليوم الأربعاء، 5 نوفمبر 2025، سيكون خريفيًا مائلًا للبرودة في ساعات الصباح الباكر، بينما يتحول إلى حار في أغلب المناطق خلال ساعات النهار.

وأوضحت خلال صباح الخير يا مصر أن الأجواء ستظل معتدلة ليلاً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل.

الشبورة المائية:

وأضافت غانم أنه من المتوقع أن تشهد معظم الطرق في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شبورة مائية كثيفة صباحًا، وخاصة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية. وتوجهت بنصيحة إلى قائدي المركبات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في هذه الظروف، خاصة قبل الساعة التاسعة صباحًا، حيث يتوقع أن تنقشع الشبورة تدريجيًا، وقد تتحول إلى ضباب في بعض المناطق.

استقرار نسبي مع نشاط للرياح:

كما أشارت غانم إلى أن الطقس سيكون مستقرًا بشكل عام في معظم مناطق الجمهورية، مع نشاط ملحوظ للرياح أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية، مما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة. وأوضحت أن هناك فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الإسكندرية وبعض مدن الوجه البحري.

حالة البحرين:

وفيما يخص حالة البحرين، ذكرت غانم أن البحر المتوسط يشهد حالة من الاعتدال النسبي، حيث تتراوح ارتفاعات الأمواج بين متر و1.75 متر. أما البحر الأحمر، فيكون معتدلًا إلى خفيف، مع ارتفاعات للأمواج تصل إلى 1.5 متر، مما يسمح بممارسة الأنشطة البحرية بأمان نسبي.