تحذير عاجل من الأرصاد: شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة
دعاء للميت بعد الفجر .. بـ 14 كلمة تبشره الملائكة في قبره
صفعة لـ «ترامب» وإسرائيل .. فوز المسلم زهران ممداني بمنصب حاكم نيويورك
أمير عبد الحميد يكشف حقيقة وجود خلاف بين الشناوي ومصطفى شوبير
دراسة صادمة .. مُكملات غذائية تؤثر على الدماغ والسلوك بنسبة 28%
انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء
وفاة مدرب أثناء مباراة بالدوري الصربي وسط انهيار اللاعبين
زلزال قوي يضرب جزيرة سولاويزي الإندونيسية بقوة 6.2 درجة
واعد وممكن يتخطي أسماء كبيرة.. إعلامي يتغنى بأداء لاعب الأهلي محمد عبد الله
اللجان بوظت الكورة.. «الغندور» يعلّق على أزمة مدرب حراس الزمالك الجديد بعد تدريبه لنادٍ صهيوني
الطقس: أمطار رعدية على هذه المناطق.. وتحذير من شبورة كثيفة ورمال مثارة صباحا.. تفاصيل
حكم طهارة وصلاة العامل في محطات البنزين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تحذير عاجل من الأرصاد: شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة

أحمد النشوقي

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا عاجلًا بشأن حالة الطقس خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مؤكدةً تكوّن شبورة مائية كثيفة على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت الهيئة أن الشبورة تبدأ في التكوّن مع ساعات الفجر وتستمر حتى الثامنة صباحًا تقريبًا، وقد تكون كثيفة أحيانًا بما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومدن القناة، وشمال الصعيد.

وحذّرت الأرصاد السائقين من خطورة القيادة أثناء تكون الشبورة، مشددة على ضرورة الالتزام بالسرعات القانونية، وتشغيل الإضاءة الأمامية، وترك مسافات أمان كافية بين المركبات لتجنب الحوادث.

وأكدت الهيئة أن الأجواء خلال ساعات النهار ستكون مستقرة ومشمسة على أغلب الأنحاء، مع استمرار التحذير من الشبورة في الصباح الباكر خلال الأيام القليلة المقبلة.

الأرصاد الجوية طقس اليوم شبورة مائية الهيئة العامة للأرصاد الجوية

