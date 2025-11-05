تحذير عاجل من الأرصاد: شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا عاجلًا بشأن حالة الطقس خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مؤكدةً تكوّن شبورة مائية كثيفة على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت الهيئة أن الشبورة تبدأ في التكوّن مع ساعات الفجر وتستمر حتى الثامنة صباحًا تقريبًا، وقد تكون كثيفة أحيانًا بما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومدن القناة، وشمال الصعيد.

وحذّرت الأرصاد السائقين من خطورة القيادة أثناء تكون الشبورة، مشددة على ضرورة الالتزام بالسرعات القانونية، وتشغيل الإضاءة الأمامية، وترك مسافات أمان كافية بين المركبات لتجنب الحوادث.

وأكدت الهيئة أن الأجواء خلال ساعات النهار ستكون مستقرة ومشمسة على أغلب الأنحاء، مع استمرار التحذير من الشبورة في الصباح الباكر خلال الأيام القليلة المقبلة.