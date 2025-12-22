قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
افتتاح أول وأكبر مكتبة رقمية في العراق.. نقلة نوعية تحدث في بغداد

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني
البهى عمرو

قالت هبة التميمي مراسلة «القاهرة الإخبارية»، إن المكتبة الرقمية تعد أول مكتبة في العراق وأكبر مكتبة رقمية، وقد تم افتتاحها قبل يومين برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبرفقة وزير الثقافة، حيث جرى الاطلاع على جميع المنظومات والتقنيات الحديثة الموجودة في المكتبة، في خطوة تعكس الاستعداد الجاد للتطور الرقمي والبنية التحتية التي يجب أن تعيشها بغداد للتقدم القادم.

وأوضحت «التميمي» في تصريحات ببرنامج "صباح جديد"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المكتبة الرقمية تضم العديد من الصالات، تشمل صالات VIP، وقاعات سينما، وقاعات مطالعة صوتية وثلاثية الأبعاد، لخدمة الطلبة والباحثين وكل من يريد البحث والاطلاع، إذ تعتمد المكتبة على الأرشفة عبر التحول الرقمي لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي.

وأوضحت أن المرحلة الأولى من المشروع قد افتتحت بالفعل، على أن يتم افتتاح المرحلة الثانية خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي ستشهد تشغيل منظومات أكبر من بينها حاسبات بمعايير عالية، مؤكدة أن هذه المكتبة تعد الأولى من نوعها في العراق والسابعة على مستوى العالم، في ظل التطور المتسارع في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وذكرت التميمي، أن المكتبة شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين، مع ردود فعل إيجابية واضحة، خاصة مع توفر قاعات مزودة بشاشات كبيرة للاطلاع على الوثائق، إلى جانب قاعات جلوس وحواسيب، ما يجعل هذا المشروع نقلة نوعية في بغداد بعد افتتاح هذه المكتبة الرقمية.

