امتى الجو هيبرد.. الأرصاد تكشف عن أحوال طقس مفاجأة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن تلك الفترة من العام هناك تقلبات بحالة الطقس، حيث أنه أمس وأول أمس كان هناك أجواء أقرب للأجواء الشتوية، بينما اليوم الأجواء صافية وحدث إرتفاع فى قيم درجات الحرارة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن التغير فى الأحوال الجوية ما بين اليوم والأخر هو طبيعي فى فصل الخريف، موضحة أنه خلال الفترة القادمة سنبدأ النصف الثاني منه.

وتابعت أنه مع قدوم النصف الثاني من فصل الخريف، سيتم البدء بتسجيل أجواء أقرب للأجواء الشتوية، سواء من خلال الأمطار أو قيم درجات الحرارة المنخفضة.