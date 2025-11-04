قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تحذير الأرصاد: شبورة مائية كثيفة تغطي الطرق.. وفرص أمطار رعدية تصل إلى القاهرة

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الغربية.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، و فرص ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

May be an image of text
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 30 21
العاصمة الإدارية 30 19
6 أكتوبر 30 19
بنها 29 20
دمنهور 28 21
وادي النطرون 30 20
كفر الشيخ 28 20
المنصورة 28 21
الزقازيق 29 21
شبين الكوم 28 20
طنطا 28 20
دمياط 27 23
بورسعيد 28 24
الإسماعيلية 30 19
السويس 30 20
العريش 29 18
رفح 29 20
رأس سدر 31 19
نخل 29 12
كاترين 26 11
الطور 34 20
طابا 32 17
شرم الشيخ 33 24
الإسكندرية 27 20
العلمين 26 19
مطروح 25 20
السلوم 26 19
سيوة 28 16
رأس غارب 32 22
الغردقة 32 21
سفاجا 33 22
مرسى علم 33 23
شلاتين 33 23
حلايب 31 24
أبو رماد 30 22
رأس حدربة 29 24
الفيوم 30 20
بني سويف 31 19
المنيا 31 18
أسيوط 31 18
سوهاج 32 19
قنا 34 20
الأقصر 35 20
أسوان 36 21
الوادي الجديد 32 21
أبوسمبل 35 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :

المدينة العظمى الصغرى
مكة المكرمة 35 24
المدينة المنورة 33 18
الرياض 29 15
المنامة 29 24
أبوظبي 34 25
الدوحة 30 22
الكويت 32 14
دمشق 28 12
بيروت 28 23
عمان 29 17
القدس 28 18
غزة 27 23
بغداد 33 21
مسقط 32 23
صنعاء 23 09
الخرطوم 38 24
طرابلس 23 18
تونس 24 14
الجزائر 22 13
الرباط 26 16
نواكشوط 36 24

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى
أنقرة 22 06
إسطنبول 19 14
إسلام آباد 23 11
نيودلهي 29 18
جاكرتا 34 24
بكين 18 08
كوالالمبور 35 25
طوكيو 19 10
أثينا 20 15
روما 21 08
باريس 18 11
مدريد 18 09
برلين 15 06
لندن 18 13
مونتريال 08 02
موسكو 08 06
نيويورك 17 09
واشنطن 20 07
أديس أبابا 24 11

الأرصاد هيئة الأرصاد طقس الظواهر الجوية أمطار

