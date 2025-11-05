التمويل الاستهلاكي يعكس تغيرات جذرية في العادات الشرائية للمصريين

كشف الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، عن تطور ملحوظ في حجم التمويل الاستهلاكي في مصر، حيث ارتفعت الأرقام بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة.

1. ارتفاع حجم التمويل الاستهلاكي: من 8 مليارات إلى 60 مليار جنيه

وأوضح الدكتور إبراهيم مصطفى خلال صباح الخير يا مصر، أن التمويل الاستهلاكي في مصر شهد قفزة كبيرة بين عامي 2020 و2024. حيث ارتفع من 8 مليارات جنيه في 2020 إلى نحو 60 مليار جنيه بنهاية 2024، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تعكس تغيرًا واضحًا في سلوك المواطن المصري نحو الاقتراض والتعامل مع الأدوات التمويلية.

2. جائحة كورونا: نقطة التحول في الثقافة الاستهلاكية

قال الدكتور مصطفى، إن جائحة كورونا كانت العامل الرئيس في تغيير الثقافة الاستهلاكية في مصر. فخلال فترة الإغلاق، اضطر العديد من المصريين للتعامل مع التطبيقات الإلكترونية ومنصات الدفع الرقمي.

هذا التحول الرقمي ساهم بشكل كبير في انتشار ثقافة الشراء عبر الإنترنت والتمويل السريع.

3. سهولة الإجراءات: جذب المواطنين للتمويل السريع

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن البنوك كانت تعتمد في الماضي على إجراءات معقدة في منح التمويل، مما دفع الكثير من المواطنين إلى اللجوء إلى المنصات الإلكترونية التي تقدم خدمات تمويلية أسرع وأسهل. ومن أبرز هذه التسهيلات، إمكانية الحصول على تمويل من خلال بطاقة الرقم القومي والهاتف المحمول فقط في دقائق معدودة.

4. مواطن أكثر استعدادًا للاستهلاك: القفزة في التمويل الاستهلاكي

أكد الدكتور إبراهيم مصطفى أن التسهيلات في عمليات التمويل جعلت المواطن المصري أكثر استعدادًا للاستهلاك والشراء بالتقسيط. هذه التسهيلات كانت عاملاً رئيسيًا في زيادة قدرة المواطنين على الحصول على المنتجات والخدمات بدون التأثير الكبير على السيولة النقدية.

5. مستقبل التمويل الاستهلاكي في مصر

اختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالإشارة إلى أن هذا التحول الكبير في التمويل الاستهلاكي يمثل بداية لمرحلة جديدة في الاقتصاد المصري، حيث سيزداد الاعتماد على أدوات الدفع الرقمي والتقسيط في السنوات القادمة.