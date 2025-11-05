قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي لـ رئيس قيرغيزية: زيارتكم ستضع مرحلة جديدة من التعاون المكثف
لا أدرب الفرق الصغيرة.. نور الدين زكري يثير الجدل بعد ارتباطه بتدريب الزمالك
محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال المدعية العسكرية 3 أيام
جبالي خلال لقائه رئيس جمهورية قيرغيزستان: يجب تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين
طرح 11 مطارا.. "حفني" يناقش مع رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية فرص التعاون في ملف المطارات
مصر وقيرغيزستان توقعان بروتوكولات تعاون جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية
طلاب ومستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى
رئيس قرغيزستان: أتابع إنجازات خطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وزير الاقتصاد القرغيزي: نسعى لمد خطوط سكك حديد تربط الصين بآسيا الوسطى وندعو الشركات المصرية للمشاركة
اتجاه داخل الزمالك لرحيل مدرب الحراس البرتغالي فيتور بيريرا
مدرب الزمالك يضع خطة عبور بيراميدز في السوبر المصري
للقيادات فقط.. التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الثقافة 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التمويل الاستهلاكي يعكس تغيرات جذرية في العادات الشرائية للمصريين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

 كشف الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، عن تطور ملحوظ في حجم التمويل الاستهلاكي في مصر، حيث ارتفعت الأرقام بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة.

1. ارتفاع حجم التمويل الاستهلاكي: من 8 مليارات إلى 60 مليار جنيه

وأوضح الدكتور إبراهيم مصطفى خلال صباح الخير يا مصر، أن التمويل الاستهلاكي في مصر شهد قفزة كبيرة بين عامي 2020 و2024. حيث ارتفع من 8 مليارات جنيه في 2020 إلى نحو 60 مليار جنيه بنهاية 2024، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تعكس تغيرًا واضحًا في سلوك المواطن المصري نحو الاقتراض والتعامل مع الأدوات التمويلية.

2. جائحة كورونا: نقطة التحول في الثقافة الاستهلاكية

قال الدكتور مصطفى، إن جائحة كورونا كانت العامل الرئيس في تغيير الثقافة الاستهلاكية في مصر. فخلال فترة الإغلاق، اضطر العديد من المصريين للتعامل مع التطبيقات الإلكترونية ومنصات الدفع الرقمي. 

هذا التحول الرقمي ساهم بشكل كبير في انتشار ثقافة الشراء عبر الإنترنت والتمويل السريع.

3. سهولة الإجراءات: جذب المواطنين للتمويل السريع

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن البنوك كانت تعتمد في الماضي على إجراءات معقدة في منح التمويل، مما دفع الكثير من المواطنين إلى اللجوء إلى المنصات الإلكترونية التي تقدم خدمات تمويلية أسرع وأسهل. ومن أبرز هذه التسهيلات، إمكانية الحصول على تمويل من خلال بطاقة الرقم القومي والهاتف المحمول فقط في دقائق معدودة.

4. مواطن أكثر استعدادًا للاستهلاك: القفزة في التمويل الاستهلاكي

أكد الدكتور إبراهيم مصطفى أن التسهيلات في عمليات التمويل جعلت المواطن المصري أكثر استعدادًا للاستهلاك والشراء بالتقسيط. هذه التسهيلات كانت عاملاً رئيسيًا في زيادة قدرة المواطنين على الحصول على المنتجات والخدمات بدون التأثير الكبير على السيولة النقدية.

5. مستقبل التمويل الاستهلاكي في مصر

اختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالإشارة إلى أن هذا التحول الكبير في التمويل الاستهلاكي يمثل بداية لمرحلة جديدة في الاقتصاد المصري، حيث سيزداد الاعتماد على أدوات الدفع الرقمي والتقسيط في السنوات القادمة.

الدكتور إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي التمويل الاستهلاكي الخبير الاقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

النائبة أماني الشعولي - أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب

برلمانية: الاتجاه نحو أنواع جديدة من السياحة يأتي فى ضوء توجيهات الدولة

النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب

رئيس سياحة النواب: المتحف المصري الكبير سيكون أكبر مركز جذب في الشرق الأوسط

مجلس النواب

سؤال فى النواب للربط بين التعليم الفنى والتكنولوجي واحتياجات سوق العمل

بالصور

بيجو تتجه إلى تغيير شكل عجلات السيارات باختراع جديد

سيارة بيجو
سيارة بيجو
سيارة بيجو

آودي تنافس مايباخ بسيارة Q9 horch الجديدة

آودي
آودي
آودي

تموين الشرقية يضبط 17 طن دقيق فاخر مجهول المصدر ومنتجات تمور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

لقاء العمالقة.. ألفا روميو ومازيراتي تتعاونان لتقديم سيارات حصرية

مازيراتي وألفا روميو
مازيراتي وألفا روميو
مازيراتي وألفا روميو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد