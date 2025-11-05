قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

رئيس الجمهورية القرغيزية: زيارتي لمصر خطوة تاريخية مهمة

رئيس الجمهورية القرغيزية
رئيس الجمهورية القرغيزية
البهى عمرو

أكد الرئيس صادير جاباروف، رئيس الجمهورية القرغيزية، أنه يعرب عن خالص الامتنان خلال استقباله اليوم في مصر، وأنه يقد الشكر لـ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن زيارته لمصر خطوة تاريخية مهمة، وأن مصر هي مهد الحضارة الإنسانية وأنه يهنئ مصر على افتتاح المتحف.

وتابع أن بلاده تسعى لتطوير علاقاتها مع مصر في جميع المجالات، وأن اليوم سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات في الاقتصاد والصناعة والتجارة والطاقة والكثير من المجالات".

ولفت إلى أن مصر تحقق تقدمات كبيرة في المجال الاقتصادي، وأن هناك اتفاقية لتطوير التعاون التجاري أنه سيكون هناك تكون في المجال السياحي، وأنه سيكون هناك تعاون في المجال المصرفي

في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ مشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع الرئيس صادير جاباروف، رئيس الجمهورية القرغيزية منتدى الأعمال بين البلدين.

