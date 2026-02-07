منتخب الريشة الطائرة يغادر إلى بوتسوانا للمشاركة في بطولة أفريقيا

غادرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، بعثة المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة، إلى بوتسوانا للمشاركة في بطولة أفريقيا والمقرر إقامتها خلال الفترة من 9 وحتى 15 فبراير الجاري.

وتضم البعثة كلا من: "ضحى هاني - نور يسري - هنا زاهر - فاطمة ربيع - ملايكة محمد حسن - جنا الوزيري - أدهم حاتم - محمد مصطفى كامل - كريم محمود عزت - عبد الرحمن مجدي - أحمد البهنساوي - سيف عمرو".

ويقود المنتخب المصري فنيا الماليزي محمد روزالين ويعاونه منير فايز مدربا عاما، والدكتور مروان طارق طبيب المنتخب"، فيما يشرف على كافة تفاصيل البعثة كريم شديد نائب رئيس اتحاد الريشة الطائرة.

ومن المقرر أن يقام الاجتماع الفني للبطولة مساء غدا الأحد قبل انطلاق البطولة صباح الاثنين المقبل.