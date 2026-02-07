دوري أبطال أفريقيا.. القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

يواجه الأهلى نظيره شبيبة القبائل الجزائري اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري

تذاع مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري على قناة بي إن سبورتس 2، بالإضافة إلى القناة الجزائرية الأرضية.

وتضم قائمة الأهلي كل من:

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، محمد علي بن رمضان، ياسر إبراهيم، محمود حسن تريزيجيه، يلسين كامويش، محمد شريف، محمد شكري، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، يوسف بلعمري، أليو ديانج، أحمد عيد، عمرو الجزار، مروان عثمان، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، وأحمد نبيل كوكا.