مصر تستضيف البطولة الإفريقية للشباب والناشئين للووشو كونغ فو 2026

أعلن الاتحاد المصري للووشو كونغ فو برئاسة المحاسب شريف مصطفى عن انطلاق فعاليات البطولة الإفريقية السابعة للشباب والناشئين في الصالة الدولية بنادي المقاولون العرب بالقاهرة خلال الفترة من 10 حتى 13 فبراير الجاري.

قال شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، إن استضافة مصر للبطولة الإفريقية للشباب والناشئين تمثل تأكيدا جديدا على ثقة الاتحادات القارية والدولية في قدرة الدولة المصرية على تنظيم كبرى البطولات الرياضية وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية.

تابع: نحرص دائما على دعم قاعدة الناشئين والشباب باعتبارهم مستقبل اللعبة، كما تمثل هذه البطولة فرصة حقيقية للاحتكاك وتبادل الخبرات بين لاعبي القارة الإفريقية، بما يساهم في رفع المستوى الفني للووشو كونغ فو إفريقيا.

اختتم شريف مصطفى تصريحاته قائلا: نوجه الشكر لوزارة الشباب والرياضة على دعمها المستمر، ولجميع الوفود الإفريقية المشاركة، ونتمنى التوفيق لكل اللاعبين، وأن تخرج البطولة بصورة مشرفة تليق باسم مصر ومكانتها الرياضية على المستويين الإفريقي والدولي.

يشهد حفل الافتتاح يوم الثلاثاء 10 فبراير الجاري، حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وسفراء الدول الإفريقية والصين، بالإضافة إلى رؤساء الوفود المشاركة في المنافسات، ويتضمن حفل الافتتاح عروضا من منتخب الصين للووشو كونغ فو، بمناسبة عام التبادل الشعبي الصيني الإفريقي وأعياد الربيع الصيني.

تقام منافسات البطولة الإفريقية للووشو كونغ فو يوميا بداية من يوم الأربعاء المقبل حتى الجمعة 13 فبراير الجاري بداية من الساعة 9 صباحا وحتى نهاية المنافسات بمشاركة واسعة من الدول الإفريقية.