اتحاد السلة يعلن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة أجوستي بوش

أعلن الاتحاد المصري للسلة برئاسة الأستاذ عمرو مصيلحي، تشكيل الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الأول "رجال"، بقيادة الإسباني أجوستي بوش.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني كل من:

أجوستي بوش مديرًا فنيًا

ألفريد بوش مدربًا عامًا

رامي جنيدي مدربًا

ياسر عبد الله محلل أداء

عبد الرحمن الجلاد محلل أداء

إسلام جمعة دكتور علاج طبيعي

محمد الفلاح دكتور علاج طبيعي

أحمد فايق مخطط أحمال

علي موسى أخصائي استشفاء

إسلام الشبكاتي إداريًا

زياد والي إداريًا

إسلام فتحي مسؤول مهمات

واستقرت لجنة المنتخبات الوطنية لكرة السلة برئاسة الكابتن طارق السعيد، نائب رئيس الاتحاد، على تشكيل الجهاز الفني الجديد نظرًا لما يتمتع به من خبرات واسعة.

كما يمتلك المدير الفني الإسباني أجوستي بوش خبرة كبيرة في كرة السلة المصرية، لما يمتلكه من معرفة واسعة باللاعبين المصريين، بعد أن قضى خمسة مواسم في مصر، شهدت العديد من النجاحات.