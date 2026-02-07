موعد عودة بعثة الأهلي من الجزائر بعد مباراة شبيبة القبائل

يواجه الأهلى نظيره شبيبة القبائل الجزائري اليوم "السبت" ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا.

وكشف الإعلامي أحمد حسن عن موعد عودة بعثة الأهلي، ذلك عبر حسابه على موقع التواصل فيسبوك: "الأهلي يبدأ رحلة العودة للقاهرة عقب مباراة شبيبة القبائل مباشرةً".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري

تذاع مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري على قناة بي إن سبورتس 2، بالإضافة إلى القناة الجزائرية الأرضية.

وتضم قائمة الأهلي كل من:

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، محمد علي بن رمضان، ياسر إبراهيم، محمود حسن تريزيجيه، يلسين كامويش، محمد شريف، محمد شكري، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، يوسف بلعمري، أليو ديانج، أحمد عيد، عمرو الجزار، مروان عثمان، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، وأحمد نبيل كوكا.

موقف الأهلي وشبيبة القبائل قبل المواجهة

يدخل الأهلي المباراة وهو متصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، جمعها من انتصارين وتعادلين، ويأمل في حسم التأهل مبكرًا أو الاقتراب خطوة إضافية من دور الثمانية، خاصة في ظل اشتعال المنافسة داخل المجموعة.

على الجانب الآخر، يحتل شبيبة القبائل المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين فقط، بعد نتائج متذبذبة في الجولات الماضية، كان آخرها الخسارة أمام الجيش الملكي المغربي بهدف دون رد، ما يزيد من صعوبة مهمته أمام حامل اللقب.