السجن 10 سنوات لـ 8 متهمين والبراءة لـ 4 آخرين بفض اعتصام رابعة

قضت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم بالسجن 10 سنوات لـ 8 متهمين، وبراءة 4 آخرين في إعادة إجراءات محاكمتهم في اتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم فى القضية رقم 43150 لسنة 2015 مدينة نصر، فى القضية المعروفة بـ"فض اعتصام رابعة".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين.