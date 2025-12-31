الحبس 3 سنوات و15 ألف جنيه تعويض وغرامة للمتهم بالتعدي على مدرس الإسماعيلية

قررت محكمة جنح أبو صوير ، في جلستها اليوم المنعقدة بمجمع محاكم الإسماعيلية على المتهم بالاعتداء على معلم داخل مدرسة المجاورة الاعدادية بنات بالإسماعيلية باستخدام المقص ، حبسه 3 سنوات.

وتم حبس ولي أمر في واقعة التعدي علي مدرس بالإسماعيلية مع الشغل والنفاذ و5000 جنيه غرامة، و10 آلاف جنيه تعويض مادي.

وشهدت مدرسة المجاورة الإعدادية بنات بالإسماعيلية 10 ديسمبر الماضي واقعة قيام شخص يدعي أنه شقيق إحدى الطالبات بالاعتداء بالضرب بمقص على مدرس داخل المدرسة، مما أسفر عن إصابته بشرخ في الجمجمة وجرح قطعي في الجبهة.