ألوان فرعونية وبراعة بدوية.. وكيل تعليم جنوب سيناء يتفقد معرض المشغولات اليدوية

تزينت مدرسة الشهيد عمرو شكري الإعدادية بنات بمعرض مشغولات يدوية استثنائي، حيث تفقده عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، يرافقه سامي الجندي، مدير الشئون التنفيذية، وأحمد غيث، مدير إدارة الطور التعليمي، بحضور غادة حسن، موجه عام الاقتصاد المنزلي، وأحمد عبد الله، مدير المدرسة.

وجمع المعرض بين الإبداع والأصالة، حيث عرضت الطالبات مشغولات يدوية متنوعة بطابع فرعوني، من مفروشات ولوحات فنية ومكرميات، إلى أعمال خرزية وأساور واكسسوارات مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، بالإضافة إلى مجسمات وتهاني للعام الميلادي الجديد.

وأشاد وكيل الوزارة بالمستوى المتميز للأعمال اليدوية، مؤكداً أن اللجنة المشكلة ستختار أفضل الأعمال تمهيدًا لتصعيدها للمشاركة في المسابقة على مستوى الجمهورية.

من جانبها، أشارت غادة حسن إلى أن الأعمال المشاركة تعكس الطابع الفرعوني الذي يغلب على جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، مؤكدة مشاركة طالبات المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بأعمال مبتكرة، ومقدمة الشكر لوكيل الوزارة على دعمه المتواصل للأنشطة التعليمية التي تنمي مهارات الطلاب وتبرز .