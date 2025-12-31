إخلاء سبيل مالكي قاعة فرح كروان مشاكل بشبرا الخيمة مع استمرار غلقها لعدم الترخيص

قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إخلاء سبيل مالكي قاعة الأفراح التي استضافت حفل زفاف كروان مشاكل، مع استمرار غلق القاعة لإداراتها بدون ترخيص.



وتمكنت مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، من تنفيذ قرار غلق إحدى قاعات الأفراح الكائنة بدائرة القسم، للعمل بدون ترخيص، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها خلال حفل زفاف أحد صناع المحتوى المعروفين.

غلق قاعة الأفراح

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ملابسات تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر تدافع عدد من المواطنين أمام قاعة الأفراح، بزعم اندلاع حريق بسيارة صانع المحتوى.

وبالفحص وجمع المعلومات، بقيادة المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، تبين أنه بتاريخ 29 الجاري وخلال إقامة حفل الزفاف، تجمع عدد كبير من المواطنين لالتقاط الصور، ما أدى إلى حدوث تدافع نتج عنه تلفيات داخل القاعة، إلى جانب وقوع مشاجرات وحالات تحرش بالفتيات.

وتمكنت القوات من ضبط 12 شخصًا من المتسببين في التلفيات والتحرش، كما جرى صرف المتواجدين بالقاعة دون حدوث ما يخل بالأمن العام.

كما تبين أن القاعة تُدار بدون ترخيص، وتم ضبط مالكيها وعددهم 4 أشخاص.