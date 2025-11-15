قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين عالقين في منطقة خطرة بين تركيا واليونان
هل السحر اتفك؟.. مآسي حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج.. فقدت خطيبها وحُرمت من الإنجاب
أسعار كروت الشحن فودافون وأورنج واتصالات و we.. حقيقة الزيادة
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين في منطقة حدودية بين تركيا واليونان
قضية جديدة.. فيريرا يطالب الزمالك رسميًا بمستحقاته قبل اللجوء لـ فيفا
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 15-11-2025
نيويورك تايمز: توقعات بصفقة عقارية كبرى في الدرعية بين السعودية وترامب
الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط متجهة إلى سنغافورة
الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات البرية والبحرية للغاز والبترول
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم: أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار على هذه المناطق
الأغرب من نوعها.. مرشح بجنوب سيناء يبدأ حملته الإنتخابية للبرلمان من أعماق البحر بدهب
الرئيس السيسي: ضرورة توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جسم غامض يقترب من الأرض.. إشارة راديوية تربك علماء الفلك

الفضاء
الفضاء
أمينة الدسوقي

أثار جسم فضائي مجهول يقترب من نطاق الأرض اهتمام العلماء بعد رصد إشارة راديوية غير مألوفة صادرة عنه، ما فتح باب التساؤلات حول طبيعته الحقيقية، وما إذا كان مذنبا تقليديا أم شيئا أكثر غرابة.

رصد أولي عبر تلسكوب MeerKAT

تمكن تلسكوب MeerKAT الراديوي في جنوب أفريقيا من التقاط جزيئات الهيدروكسيل (OH) المحيطة بالجسم بتاريخ 24 أكتوبر، وفق ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".

الكون

ويقوم علماء من بينهم البروفيسور آفي لوب من جامعة هارفارد بدراسة هذا الجسم، المعروف باسم 3I/ATLAS، منذ أشهر.

ويقول لوب إن هذه الجزيئات تترك "بصمة راديوية مميزة" تسمح بتتبعها بدقة بواسطة التلسكوبات المتطورة.

خصائص حرارية وحجم مذهل

تشير البيانات الأولية إلى أن درجة حرارة سطح الجسم تبلغ نحو 45 درجة فهرنهايت تحت الصفر، فيما قد يصل قطره إلى ستة أميال تقريبًا، وقد جاء هذا الاكتشاف بعد مرور الجسم قريبا من مستوى مدار الأرض، ما أتاح فرصة نادرة لمراقبته.

نفاثات هائلة تمتد لملايين الأميال

صور بصرية التُقطت في 9 نوفمبر أظهرت أن الجسم يطلق نفاثات ضخمة من المادة تمتد لمسافة تصل إلى 600 ألف ميل باتجاه الشمس، ونحو 1.8 مليون ميل في الاتجاه المعاكس.

هذه المسافات تعادل تقريبًا القطر الظاهري للشمس أو القمر كما يظهران لنا في السماء، ما يعكس حجمًا استثنائيًا للنشاط المحيط بالجسم.

ويُعد هذا الرصد على مسافة 203 ملايين ميل من الأرض أول تقدير واضح لضخامة ما يحيط بـ3I/ATLAS.

لغز علمي مذنب طبيعي أم شيء آخر؟

يؤكد لوب أن حجم النفاثات وسرعة تمددها لا تتوافق مع سلوك المذنبات الطبيعية، حيث من المفترض أن تتسع ببطء شديد وضمن فترات زمنية طويلة.

لكن في حالة 3I/ATLAS، تبدو الكتلة والكثافة والسطوع غير عادية، ما يثير فرضيات حول طبيعة الجسم هل هو مذنب جليدي ضخم؟، أم أنه محرك تكنولوجي مجهول قادر على إطلاق نفاثات مشابهة مع فقدان ضئيل للمادة؟

نهاية الكون

ترقب عالمي لاقترابه في 19 ديسمبر

من المتوقع أن يكشف اقتراب الجسم من الأرض في 19 ديسمبر المزيد من أسراره، حيث ستتولى تلسكوبات مثل هابل وجيمس ويب مهمة قياس سرعة الجسم، وأيضا تركيب مادته، فضلا عن كتلة النفاثات، وتقييم خصائصه الديناميكية بدقة غير مسبوقة.

وقد تسهم هذه القياسات في حسم الجدل العلمي حول ماهية 3I/ATLAS.

وبينما يقترب موعد الرصد الحاسم، يظل الجسم الغامض 3I/ATLAS أحد أكثر الأجرام الفضائية إثارة للجدل في الأوساط العلمية هذا العام.
 

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم إذاعة حلقة عبد اللّٰه رشدي

احمد سعد

على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

كروت الشحن

حقيقة رفع أسعار كروت شحن المحمول.. شعبة الاتصالات تعلن مفاجأة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

زواج سلمي الشيمي

سلمى الشيمي تعلن عقد قرانها وتخفي وجه العريس | صور

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

وادي دجلة

عمرو حسام: "الفريق هو النجم" كلمة السر في نجاح وادي دجلة

حسام عمرو

حارس وادي دجلة: نستحق الفوز على الزمالك.. ونتائجنا ليست "طفرة وقتية"

فريق بيراميدز

موعد وحكام مباراة بيراميدز وريفرز النيجيري

هل السحر اتفك؟.. مآسي حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج.. فقدت خطيبها وحُرمت من الإنجاب

حورية فرغلي
حورية فرغلي
حورية فرغلي

بعد التخفيضات.. ارخص 5 سيارات موديل 2026 في مصر ‏

ارخص 5 سيارات
ارخص 5 سيارات
ارخص 5 سيارات

إيهاب توفيق يحيي حفلا جماهيريا كامل العدد في مدينتي.. صور

حفل إيهاب توفيق
حفل إيهاب توفيق
حفل إيهاب توفيق

مبيعات السيارات الكهربائية تزدهر عالميًا مع انهيار السوق الأمريكية

مبيعات السيارات
مبيعات السيارات
مبيعات السيارات

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

