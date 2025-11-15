قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

نيويورك تايمز: توقعات بصفقة عقارية كبرى في الدرعية بين السعودية وترامب

ترامب والعاهل السعودي محمد بن سلمان
ترامب والعاهل السعودي محمد بن سلمان
القسم الخارجي

دخلت منظمة ترامب في مفاوضات متقدمة قد تفضي إلى مشروع عقاري جديد يحمل العلامة التجارية لـ ترامب داخل أحد أضخم المشاريع الحكومية السعودية، وفق ما أكده الرئيس التنفيذي لمشروع الدرعية، المملوك للحكومة السعودية، في تصريحات لصحيفة “نيويورك تايمز”.

وقال جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لتطوير الدرعية، إن التوصل إلى صفقة مع منظمة ترامب بات “مسألة وقت فقط”، مؤكداً وجود محادثات نشطة لإضافة مشروع يحمل اسم ترامب ضمن المرحلة الجديدة من تطوير المنطقة التاريخية.

خلفية المشروع السعودي

يعد مشروع الدرعية واحدًا من “المشاريع العملاقة” التي تنفذها السعودية ضمن خطط التحول الاقتصادي.

ويشمل المشروع تحويل المدينة التاريخية، التي تعد موطن الأسرة الحاكمة، إلى وجهة فاخرة تضم 40 فندقًا، ومناطق تجارية وسكنية ومرافق ترفيهية.

بحسب إنزيريلو، فقد أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته الرسمية للرياض في مايو الماضي، إعجابًا كبيرًا بحجم المشروع وعدد الرافعات والمباني قيد الإنشاء، وهو ما شجع مسئولي الدرعية على استكشاف صفقة تجارية معه.

تشابك ملفي السياسة والأعمال

ويعكس هذا التطور استمرار تداخل الأعمال التجارية لعائلة ترامب مع الملفات السياسية، خاصة في الخليج، حيث يجري الرئيس الأمريكي سلسلة خطوات تجمع بين الدبلوماسية ومصالح العائلة الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يستقبل ترامب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في واشنطن الأسبوع المقبل، في زيارة هي الأولى له منذ سبع سنوات، لبحث اتفاق دفاعي محتمل والتعاون في مجال التكنولوجيا النووية. 

ويثير هذا التزامن بين الملفات الأمنية والعقارية مرة أخرى أسئلة حول تضارب المصالح داخل الإدارة الأمريكية.

توسع تجاري لترامب في الخليج

وشهدت الأشهر الأخيرة موجة من المشاريع التي تحمل اسم ترامب في المنطقة، من بينها:

  • برج ترامب في جدة
  • مشروعان في الرياض قيد التطوير
  • فندق وبرج في دبي
  • صفقة ملاعب غولف في قطر مع شركة عقارية حكومية

صفقة محتملة في الدرعية

وأشار إنزيريلو إلى أن عرض نماذج معمارية لمشروع الدرعية خلال زيارة ترامب الرسمية كان خطوة “مدروسة” لجذب الرئيس من موقعه كـ“مطور عقاري” وليس فقط كرئيس دولة.

ويأتي المشروع ضمن استراتيجية سعودية كبرى، إذ تدير حكومة المملكة عبر صندوقها السيادي مشاريع تتجاوز قيمتها تريليون دولار، ويترأس ولي العهد جميع هذه المشاريع.

انعكاسات داخل الولايات المتحدة

ويعيد إعلان مثل هذه الصفقة المحتملة فتح النقاش داخل الولايات المتحدة بشأن حدود الفصل بين مصالح الرئيس التجارية ودوره السياسي، خاصة أن منظمة ترامب كانت قد تعهدت سابقًا –خلال ولايته الأولى– بعدم الدخول في صفقات خارجية جديدة، قبل أن تتراجع عن ذلك لاحقًا.

محمد بن سلمان العاهل السعودي ترامب الدرعية دبي

