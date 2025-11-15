الأغرب من نوعها.. مرشح بجنوب سيناء يبدأ حملته الإنتخابية للبرلمان من أعماق البحر بدهب

اختار المرشح محسن جعفر، المتنافس المستقل على مقعد الدائرة الأولى للانتخابات البرلمانية بجنوب سيناء "شرم الشيخ - دهب - نويبع - طابا" ، شكلًا دعائيًا مختلفًا هو الأغرب على مستوى مصر.

https://youtube.com/shorts/qLXG2mw9D4w

فقد استهل جعفر حملته الانتخابيه من أعماق بحر دهب، حيث شارك بنفسه مع مجموعة من الغطاسين في حملة نظافة تحت الماء لجمع المخلفات والدعوة للحفاظ علي البيئة.

​وأوضح محسن جعفر، المرشح لانتخابات مجلس النواب، أنه أراد من خلال هذه المبادرة توصيل رسالة مفادها ضرورة التشارك في تنظيف البيئة التي تمثل رأس مال السياحة وأهم مقوماتها.

وأشار إلى أن ترشحه يهدف إلى تحقيق رؤية تنموية واسعة لسيناء، من خلال التفكير خارج الصندوق لمواجهة التحديات والصعوبات، وتحقيق تنمية حقيقية على أرض جنوب سيناء.

وأضاف جعفر أنه يعيش في مدينة دهب منذ أربعين عامًا ولديه رؤية واضحة لتحقيق هذه التنمية.

​وأكد جعفر ، أنه تعمَّد اختيار أعماق البحر كنقطة انطلاق لحملته من أجل الدعوة الصريحة للحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أن شعاره الانتخابي هو "أيدك في إيدي علشان بُكره". كما دعا الناخبين إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات والتخلي عن العصبية والقبلية. ".

​يُذكر أن الدائرة الأولى تشهد تنافسًا بين ستة مرشحين وهم: حسين موسى مرشح حزب مستقبل وطن عايد فتيح المحامي يقيم في نويبع، سالم موسى حمدان يقيم في دهب سيد أحمد المالكي يقيم بشرم الشيخ إضافة إلى المرشح محسن جعفر المقيم في دهب وجميعهم يخوضون الانتخابات مستقلين.