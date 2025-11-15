قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد | أبرز إطلالات جوليان "جولي" الجباس خطيبة نجم مانشستر سيتي عمر مرموش
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين عالقين في منطقة خطرة بين تركيا واليونان
هل السحر اتفك؟.. مآسي حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج.. فقدت خطيبها وحُرمت من الإنجاب
أسعار كروت الشحن فودافون وأورنج واتصالات و we.. حقيقة الزيادة
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين في منطقة حدودية بين تركيا واليونان
قضية جديدة.. فيريرا يطالب الزمالك رسميًا بمستحقاته قبل اللجوء لـ فيفا
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 15-11-2025
نيويورك تايمز: توقعات بصفقة عقارية كبرى في الدرعية بين السعودية وترامب
الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط متجهة إلى سنغافورة
الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات البرية والبحرية للغاز والبترول
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم: أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار على هذه المناطق
الأغرب من نوعها.. مرشح بجنوب سيناء يبدأ حملته الإنتخابية للبرلمان من أعماق البحر بدهب
الأغرب من نوعها.. مرشح بجنوب سيناء يبدأ حملته الإنتخابية للبرلمان من أعماق البحر بدهب

ايمن محمد

اختار المرشح محسن جعفر، المتنافس المستقل على مقعد الدائرة الأولى للانتخابات البرلمانية بجنوب سيناء "شرم الشيخ - دهب - نويبع - طابا" ، شكلًا دعائيًا مختلفًا هو الأغرب على مستوى مصر.

https://youtube.com/shorts/qLXG2mw9D4w

فقد استهل جعفر حملته الانتخابيه  من أعماق بحر دهب، حيث شارك بنفسه مع مجموعة من الغطاسين في حملة نظافة تحت الماء لجمع المخلفات والدعوة للحفاظ علي البيئة. 

​وأوضح محسن جعفر، المرشح لانتخابات مجلس النواب، أنه أراد من خلال هذه المبادرة توصيل رسالة مفادها ضرورة التشارك في تنظيف البيئة التي تمثل رأس مال السياحة وأهم مقوماتها.

وأشار إلى أن ترشحه يهدف إلى تحقيق رؤية تنموية واسعة لسيناء، من خلال التفكير خارج الصندوق لمواجهة التحديات والصعوبات، وتحقيق تنمية حقيقية على أرض جنوب سيناء.

وأضاف جعفر أنه يعيش في مدينة دهب منذ أربعين عامًا ولديه رؤية واضحة لتحقيق هذه التنمية.

​وأكد جعفر ، أنه تعمَّد اختيار أعماق البحر كنقطة انطلاق لحملته من أجل الدعوة الصريحة للحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أن شعاره الانتخابي هو "أيدك في إيدي علشان بُكره". كما دعا الناخبين إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات والتخلي عن العصبية والقبلية. ".
​يُذكر أن الدائرة الأولى تشهد تنافسًا بين ستة مرشحين وهم: حسين موسى مرشح حزب مستقبل وطن عايد فتيح المحامي  يقيم في نويبع، سالم موسى حمدان يقيم في دهب سيد أحمد المالكي يقيم بشرم الشيخ إضافة إلى المرشح محسن جعفر المقيم في دهب وجميعهم يخوضون الانتخابات مستقلين.

