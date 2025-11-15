الخارجية: إنقاذ 3 مصريين في منطقة حدودية بين تركيا واليونان

أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ، اليوم /السبت/ ، عن نجاح جهودها بالتنسيق بين القطاع القنصلي بالوزارة والقنصلية المصرية في إسطنبول ، في إنقاذ ثلاثة مواطنين مصريين عالقين في جزيرة على نهر مشترك بين تركيا واليونان، وذلك بالتنسيق بين الجهات التركية المعنية حيث تم إعادتهم مرة أخرى إلى الأراضي التركية.



يأتي ذلك في إطار ما تم تداوله مؤخرا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من استغاثة لمواطنين مصريين عالقين في منطقة حدودية بين تركيا واليونان.



وأهابت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج - في بيان صحفي - المواطنين بعدم الانجرار وراء عصابات الهجرة غير الشرعية، والتي توهم المواطنين نظير مبالغ مالية طائلة بالسفر إلى الدول الأوروبية بالمخالفة للقانون، حيث تم رصد غرق العديد من مراكب الهجرة غير الشرعية في الفترة الأخيرة.



كما أكدت وزارة الخارجية على ضرورة التزام المواطنين المقيمين في الدول الأوروبية أو الدول المجاورة بقوانين الإقامة والهجرة في الدول المقيمين بها، وتجنب المخاطرة بأرواحهم وأموالهم وعدم الانسياق وراء الوعود الزائفة لعصابات الهجرة غير الشرعية.