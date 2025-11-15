قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف
شاهد | أبرز إطلالات جوليان "جولي" الجباس خطيبة نجم مانشستر سيتي عمر مرموش
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين عالقين في منطقة خطرة بين تركيا واليونان
هل السحر اتفك؟.. مآسي حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج.. فقدت خطيبها وحُرمت من الإنجاب
أسعار كروت الشحن فودافون وأورنج واتصالات و we.. حقيقة الزيادة
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين في منطقة حدودية بين تركيا واليونان
قضية جديدة.. فيريرا يطالب الزمالك رسميًا بمستحقاته قبل اللجوء لـ فيفا
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 15-11-2025
نيويورك تايمز: توقعات بصفقة عقارية كبرى في الدرعية بين السعودية وترامب
الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط متجهة إلى سنغافورة
الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات البرية والبحرية للغاز والبترول
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم: أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار على هذه المناطق
أخبار البلد

الخارجية: إنقاذ 3 مصريين في منطقة حدودية بين تركيا واليونان

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ، اليوم /السبت/ ، عن نجاح جهودها بالتنسيق بين القطاع القنصلي بالوزارة والقنصلية المصرية في إسطنبول ، في إنقاذ ثلاثة مواطنين مصريين عالقين في جزيرة على نهر مشترك بين تركيا واليونان، وذلك بالتنسيق بين الجهات التركية المعنية حيث تم إعادتهم مرة أخرى إلى الأراضي التركية.


يأتي ذلك في إطار ما تم تداوله مؤخرا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من استغاثة لمواطنين مصريين عالقين في منطقة حدودية بين تركيا واليونان.


وأهابت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج - في بيان صحفي - المواطنين بعدم الانجرار وراء عصابات الهجرة غير الشرعية، والتي توهم المواطنين نظير مبالغ مالية طائلة بالسفر إلى الدول الأوروبية بالمخالفة للقانون، حيث تم رصد غرق العديد من مراكب الهجرة غير الشرعية في الفترة الأخيرة.


كما أكدت وزارة الخارجية على ضرورة التزام المواطنين المقيمين في الدول الأوروبية أو الدول المجاورة بقوانين الإقامة والهجرة في الدول المقيمين بها، وتجنب المخاطرة بأرواحهم وأموالهم وعدم الانسياق وراء الوعود الزائفة لعصابات الهجرة غير الشرعية.

