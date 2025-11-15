قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: حوافز وتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين
الأغرب من نوعها.. مرشح بجنوب سيناء يبدأ حملته الإنتخابية للبرلمان من أعماق البحر بدهب
الرئيس السيسي: ضرورة توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين
كان سندي ..شقيقة إسماعيل الليثي تكشف اللحظات الأخيرة ومعاناتها
حماس توجه نداء إلى الجامعة العربية بعد غرق الخيام في غزة
بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية
صندوق مكافحة الإدمان يستعرض الخدمات العلاجية للخط الساخن خلال أول 10 أشهر من 2025
20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو
أشلاء على بعد 200 متر.. مقتل وإصابة 41 شخصا في انفجار بمركز شرطة بكشمير الهندية
بعد فوز مصر بجائزة دولية.. حصاد نشاط وزارة السياحة والآثار في أسبوع
وزيرا خارجية مصر وباكستان يؤكدان ضرورة إصدار قرار دولي لتثبيت إنهاء الحرب بغزة
الاتحاد الأوروبي والبرلمان يتوصلان إلى حل وسط بشأن ميزانية 2026
بالصور

إيهاب توفيق يحيي حفلا جماهيريا كامل العدد في مدينتي.. صور

سعيد فراج

أحيا الفنان إيهاب توفيق حفلاً جماهيرياً ضخماً بمدينتي بالقاهرة الجديدة، بحضور كامل العدد من محبيه وعشاقه، في أمسية غنائية استثنائية أضاءت أجواء مهرجان الموسيقى الشتوية في نسخته الثانية، مساء أمس الجمعة. 

تألق إيهاب توفيق خلال الحفل بأدائه الطربي العذب وصوته المميز، مقدماً باقة مختارة من أشهر وأجمل أغانيه، منها "سحراني" و"ملهمش في الطيب" و"تترجى فيا" و"عامل عاملة" و"أحلى منهم" و"مشتاق" و"هدي القمر" و"بحبك يا أسمراني"، ورافق إيهاب في هذا الحدث المنتج تامر عبدالمنعم.

جدير بالذكر أن حفل مدينتي يأتي بعد جولة ناجحة لإيهاب توفيق في الولايات المتحدة الأميركية، حيث أحيا حفلاً ضخماً هناك قدم خلاله مجموعة كبيرة من أغنياته المميزة، كما أحيا قبله حفل آخر ناجح على هامش مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الثالثة والثلاثين بدار الأوبرا، والذي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرا.

حفل إيهاب توفيق

إيهاب توفيق يطرح حد شافنا 

وفي شهر يوليو الماضي، طرح الفنان إيهاب توفيق، أحدث أغانيه بعنوان “حد شافنا” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة. 

أحدث أغاني إيهاب توفيق

وفى وقت لاحق، طرح الفنان إيهاب توفيق أحدث أغانيه التي تحمل اسم "سيبك مين قال" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية "سيبك مين قال"  من كلمات محمود صلاح وألحان عصام كاريكا وتوزيع باسم منير.

أغاني إيهاب توفيق

وفى اغسطس2024 ، طرح الفنان إيهاب توفيق، أغنية الأستاذ مع مطرب المهرجانات إسلام شيندي.

أغنية الأستاذ، تم طرحها على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي لـ إيهاب توفيق وإسلام شيندي، وكلمات وألحان: إسلام شيندي، وتوزيع موسيقي: شيندي وخليل.

كلمات كليب الأستاذ لـ إيهاب توفيق وإسلام شيندي

اسألوا عني

هيقولي اني

ملك السيطرة هنا انا معلم

انا سابق الكل

وسرعتي عالية

لما احضر كله يبلم

استاذ قناص

محبوب من الناس

و كاريزمتي طاغية ومتأني

دول قالوا في كلام

دول عادوا في كلام

وانا لسه مجاش حاجه تشغلني.

إيهاب توفيق الفنان إيهاب توفيق أغاني إيهاب توفيق حفل إيهاب توفيق أعمال إيهاب توفيق

جانب من الجلسة

مي فريد: التأمين الصحي الشامل يغطي 5 ملايين مواطن في 6 محافظات

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

عيد تكريس كنيسة العذراء الأثرية بجبل قسقام بيد السيد المسيح وتلاميذه.. صور

جامعة حلوان

طلاب جامعة حلوان التكنولوجية الدولية يشاركون في ملتقى "قادة الوعي"

بالصور

إيهاب توفيق يحيي حفلا جماهيريا كامل العدد في مدينتي.. صور

مبيعات السيارات الكهربائية تزدهر عالميًا مع انهيار السوق الأمريكية

أسرع علاج لنزلات البرد.. 5 خطوات للتعافي السريع.. نصائح لتقوية المناعة ومنع تكرار المرض

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

