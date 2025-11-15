إيهاب توفيق يحيي حفلا جماهيريا كامل العدد في مدينتي.. صور

أحيا الفنان إيهاب توفيق حفلاً جماهيرياً ضخماً بمدينتي بالقاهرة الجديدة، بحضور كامل العدد من محبيه وعشاقه، في أمسية غنائية استثنائية أضاءت أجواء مهرجان الموسيقى الشتوية في نسخته الثانية، مساء أمس الجمعة.

تألق إيهاب توفيق خلال الحفل بأدائه الطربي العذب وصوته المميز، مقدماً باقة مختارة من أشهر وأجمل أغانيه، منها "سحراني" و"ملهمش في الطيب" و"تترجى فيا" و"عامل عاملة" و"أحلى منهم" و"مشتاق" و"هدي القمر" و"بحبك يا أسمراني"، ورافق إيهاب في هذا الحدث المنتج تامر عبدالمنعم.

جدير بالذكر أن حفل مدينتي يأتي بعد جولة ناجحة لإيهاب توفيق في الولايات المتحدة الأميركية، حيث أحيا حفلاً ضخماً هناك قدم خلاله مجموعة كبيرة من أغنياته المميزة، كما أحيا قبله حفل آخر ناجح على هامش مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الثالثة والثلاثين بدار الأوبرا، والذي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرا.

وفي شهر يوليو الماضي، طرح الفنان إيهاب توفيق، أحدث أغانيه بعنوان “حد شافنا” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

وفى وقت لاحق، طرح الفنان إيهاب توفيق أحدث أغانيه التي تحمل اسم "سيبك مين قال" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية "سيبك مين قال" من كلمات محمود صلاح وألحان عصام كاريكا وتوزيع باسم منير.

وفى اغسطس2024 ، طرح الفنان إيهاب توفيق، أغنية الأستاذ مع مطرب المهرجانات إسلام شيندي.

أغنية الأستاذ، تم طرحها على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي لـ إيهاب توفيق وإسلام شيندي، وكلمات وألحان: إسلام شيندي، وتوزيع موسيقي: شيندي وخليل.

اسألوا عني

هيقولي اني

ملك السيطرة هنا انا معلم

انا سابق الكل

وسرعتي عالية

لما احضر كله يبلم

استاذ قناص

محبوب من الناس

و كاريزمتي طاغية ومتأني

دول قالوا في كلام

دول عادوا في كلام

وانا لسه مجاش حاجه تشغلني.