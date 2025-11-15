الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط متجهة إلى سنغافورة

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم السبت احتجاز ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال، وتحمل على متنها 30 ألف طن من المواد البتروكيميائية متجهة إلى سنغافورة.

احتجاز ناقلة نفط في إيران

وأوضحت العلاقات العامة للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن ناقلة النفط Talara تم توقيفها على يد مقاتلي القوة البحرية في إطار حماية مصالح وموارد الشعب الإيراني.

وأشاتر إلى أن القوة البحرية للحرس الثوري بأن وحدات الاستجابة السريعة التابعة للقوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية قامت صباح أمس الساعة 7:30، وبناءً على أمر قضائي بتوقيف شحنة، بمراقبة تحركات ناقلة النفط Talaraالتي ترفع علم جزر مارشال، ثم قامت بتتبعها وتوقيفها بنجاح.

وقالت إن ناقلة النفط التي ترفع علم جزر مارشال كانت تحمل 30 ألف طن من المواد البتروكيميائية متجهة إلى سنغافورة، وقد تم توجيهها صباح اليوم إلى المرساة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات، بحسب ما أفادت به وكالة تسنيم الإخبارية الإيرانية.

وأكدت البحرية أن العملية نفذت وفق الواجبات القانونية للحفاظ على مصالح وموارد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبأمر من السلطات القضائية، مشيرة إلى أن الإعلان الدقيق عن تفاصيل العملية استلزم فحص الشحنة وتفتيش الناقلة ووثائقها، وقد أكدت التحقيقات أن الناقلة كانت مخالفة لنقل البضائع غير المصرح بها.