بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف
شاهد | أبرز إطلالات جوليان “جولي” الجباس خطيبة نجم مانشستر سيتي عمر مرموش
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين عالقين في منطقة خطرة بين تركيا واليونان
هل السحر اتفك؟.. مآسي حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج.. فقدت خطيبها وحُرمت من الإنجاب
أسعار كروت الشحن فودافون وأورنج واتصالات و we.. حقيقة الزيادة
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين في منطقة حدودية بين تركيا واليونان
قضية جديدة.. فيريرا يطالب الزمالك رسميًا بمستحقاته قبل اللجوء لـ فيفا
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 15-11-2025
نيويورك تايمز: توقعات بصفقة عقارية كبرى في الدرعية بين السعودية وترامب
الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط متجهة إلى سنغافورة
الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات البرية والبحرية للغاز والبترول
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم: أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار على هذه المناطق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط متجهة إلى سنغافورة

قسم الخارجي

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم السبت احتجاز ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال، وتحمل على متنها 30 ألف طن من المواد البتروكيميائية متجهة إلى سنغافورة.

احتجاز ناقلة نفط في إيران

وأوضحت العلاقات العامة للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن ناقلة النفط Talara تم توقيفها على يد مقاتلي القوة البحرية في إطار حماية مصالح وموارد الشعب الإيراني.

وأشاتر إلى أن القوة البحرية للحرس الثوري بأن وحدات الاستجابة السريعة التابعة للقوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية قامت صباح أمس الساعة 7:30، وبناءً على أمر قضائي بتوقيف شحنة، بمراقبة تحركات ناقلة النفط Talaraالتي ترفع علم جزر مارشال، ثم قامت بتتبعها وتوقيفها بنجاح.

وقالت إن ناقلة النفط التي ترفع علم جزر مارشال كانت تحمل 30 ألف طن من المواد البتروكيميائية متجهة إلى سنغافورة، وقد تم توجيهها صباح اليوم إلى المرساة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات، بحسب ما أفادت به وكالة تسنيم الإخبارية الإيرانية.

وأكدت البحرية أن العملية نفذت وفق الواجبات القانونية للحفاظ على مصالح وموارد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبأمر من السلطات القضائية، مشيرة إلى أن الإعلان الدقيق عن تفاصيل العملية استلزم فحص الشحنة وتفتيش الناقلة ووثائقها، وقد أكدت التحقيقات أن الناقلة كانت مخالفة لنقل البضائع غير المصرح بها.

الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط سنغافورة الحرس الثوري احتجاز ناقلة نفط في إيران علم جزر مارشال

بالصور

شاهد | أبرز إطلالات جوليان “جولي” الجباس خطيبة نجم مانشستر سيتي عمر مرموش

هل السحر اتفك؟.. مآسي حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج.. فقدت خطيبها وحُرمت من الإنجاب

بعد التخفيضات.. ارخص 5 سيارات موديل 2026 في مصر ‏

إيهاب توفيق يحيي حفلا جماهيريا كامل العدد في مدينتي.. صور

