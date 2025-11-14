قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ريهام سعيد تناشد بمساعدة 22 طفلًا على إجراء جراحات دقيقة في القلب
تعليق ناري من عمرو أديب على أحداث السودان
تحرك رسمي من الأطباء في إصابة دكتور قافلة العطيات بقنا بطلق ناري
التنمية المحلية: تعزيز قدرات المحافظات في مجالات التخطيط والتنفيذ والمساءلة
تحميل كراسة الشروط.. خطوات التسجيل لحجز وحدات الإسكان عبر منصة مصر العقارية
ضبط 20 كيلو MDMA .. المادة المخدرة لأقراص الحفلات الصاخبة XTC
بدون عناء وبالتقسيط .. طريقة الاستعلام وسداد قيمة مخالفات المرور 2025
خطاب بجامعة القاهرة.. رئيس كوريا الجنوبية يزور مصر الأربعاء المقبل
مرحاض أمريكا الذهبي معروض للبيع في مزاد .. وسعره بوزنه
أمطار ورياح.. أجواء شتوية لطقس غدا السبت| تفاصيل كاملة
نقوش أثرية تؤكد تعاطي المصريين القدماء للأفيون
المنيا .. استقرار الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني يكشف عن اختبار المحرك النفاث للطائرة الشبحية شاهد 161

المسيرة الشبحية "شاهد 161
المسيرة الشبحية "شاهد 161
فرناس حفظي

أجرت القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني عرضا علنيا لاختبار المحرك النفاث للطائرة المسيرة الشبحية "شاهد 161" خلال معرض دفاعي في طهران، في خطوة تؤكد اعتماد إيران المتزايد على الأنظمة الجوية غير المأهولة ضمن استراتيجية الردع الوطنية، خصوصًا بعد الاشتباكات الأخيرة مع إسرائيل في يونيو الماضي، بحسب موقع Army Recognitio.

تميز هذا الاختبار بتحوله من تجربة مغلقة إلى عرض علني مباشر، في محاولة لإظهار التقدم الإيراني في مجال الطائرات المسيرة، بعد أشهر من استخدام مسيرات وصواريخ باليستية خلال الصراع مع إسرائيل، ما يعكس أهمية هذه الأنظمة في تكوين الردع العسكري الإيراني.

“شاهد 161”.. مسيرة شبحية مصغرة


تعتبر "شاهد 161" طائرة مسيرة صغيرة، تعتمد تصميم الجناح الطائر، ومشتقة من الطائرة الأمريكية RQ‑170 Sentinel التي استولت عليها إيران عام 2011. وتشير المصادر الإيرانية إلى أنها نسخة مصغرة بنسبة 40% من الطائرة "شاهد 171"، الشبيهة بالحجم الكامل للطائرة الأمريكية.

وتتمتع الطائرة بتقنيات التخفي نفسها، بما في ذلك الخطوط الانسيابية وغياب الذيل العمودي، لتقليل بصمتها الرادارية والحرارية.
الأبعاد والأداء:
الطول: 1.9 متر
طول الجناحين: 5.1 متر
المحرك: نفاث صغير HKS بدفع 40 كغم
السرعة القصوى: 300–350 كم/ساعة
ارتفاع الطيران: 7600–8000 متر
المدى القتالي: 150 كم
المدى الأقصى: 300 كم


دلالات العرض


سلط العرض الضوء على التطور المستمر في أنظمة الدفع النفاث للطائرات المسيرة، ضمن سلسلة "شاهد" التي تطورت من هندسة عكسية للطائرة RQ‑170 إلى أسطول متعدد الطبقات يشمل الطرازات: 141، 161، 181، 191، و171، لتغطية مهام طويلة المدى وحمولة أكبر، مع الحفاظ على قدرات التخفي.

وتشكل "شاهد 161" نموذجًا فريدًا يجمع بين الاستطلاع والهجوم، وتبرز مكانتها بين المسيرات القابلة للاستهلاك والمنصات المتقدمة، ما يعكس نهج إيران في تعزيز حضور الطائرات الشبحية ضمن قوتها الجوية.

القوة الجوفضائية للحرس الثوري للحرس الثوري الإيراني المحرك النفاث للطائرة المسيرة الشبحية إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف

بعد تعطل 51 ألف هاتف محمول رسميًا.. هاتفك معرض للإيقاف في هذه الحالة

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

الصورة المتداولة

نسيوه في الفصل| تداول صورة لطفل "نط فوق الشباك" باكيا بمدرسة بأسيوط

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

الفنانة دينا الشربيني

غاضبة جدا| دينا الشربيني من المباحث إلى جهات التحقيق.. ما القصة؟

المجني عليه وشقيقه

هدايا مسمومة| شقيق المهندس ضحية الإسكندرية يكشف لـ “صدى البلد”: حررنا محضرًا للمتهم بعدم التعرض.. وهذا سبب حقده من أخي

ترشيحاتنا

العلاج بالرقية الشرعية

عالم أزهري: العلاج بالرقية الشرعية ثابت وموجود في السنة

الدكتور أحمد كريمة

أنا ابن البشير والنذير.. أحمد كريمة ينقل رسالة الإمام الحسن للناس بعد استشهاد والده

السوشيال ميديا

عالم أزهري: نشر أمور البيت على السوشيال ميديا يخالف تعاليم الدين

بالصور

طريقة عمل فطيرة البطاطس بالدجاج والجبن.. سهلة وسريعة

طريقة عمل فطيرة البطاطس بالدجاج والجبن
طريقة عمل فطيرة البطاطس بالدجاج والجبن
طريقة عمل فطيرة البطاطس بالدجاج والجبن

مرحاض أمريكا الذهبي معروض للبيع في مزاد .. وسعره بوزنه

مرحاض "أمريكا" الذهبي يُعرض للبيع في مزاد عالمي
مرحاض "أمريكا" الذهبي يُعرض للبيع في مزاد عالمي
مرحاض "أمريكا" الذهبي يُعرض للبيع في مزاد عالمي

نقوش أثرية تؤكد تعاطي المصريين القدماء للأفيون

المصريون القدماء تعاطوا الأفيون يوميًا
المصريون القدماء تعاطوا الأفيون يوميًا
المصريون القدماء تعاطوا الأفيون يوميًا

اليوم العالمى للسكر.. طريقة عمل حلويات لأطفال السكرى

وصفات حلويات صديقة لمرضى السكري
وصفات حلويات صديقة لمرضى السكري
وصفات حلويات صديقة لمرضى السكري

فيديو

أحمد صالح وهنادى مهنا

انفصال أم صلح؟.. تفاصيل علاقة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد