الحرس الثوري الإيراني يكشف عن اختبار المحرك النفاث للطائرة الشبحية شاهد 161

أجرت القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني عرضا علنيا لاختبار المحرك النفاث للطائرة المسيرة الشبحية "شاهد 161" خلال معرض دفاعي في طهران، في خطوة تؤكد اعتماد إيران المتزايد على الأنظمة الجوية غير المأهولة ضمن استراتيجية الردع الوطنية، خصوصًا بعد الاشتباكات الأخيرة مع إسرائيل في يونيو الماضي، بحسب موقع Army Recognitio.

تميز هذا الاختبار بتحوله من تجربة مغلقة إلى عرض علني مباشر، في محاولة لإظهار التقدم الإيراني في مجال الطائرات المسيرة، بعد أشهر من استخدام مسيرات وصواريخ باليستية خلال الصراع مع إسرائيل، ما يعكس أهمية هذه الأنظمة في تكوين الردع العسكري الإيراني.

“شاهد 161”.. مسيرة شبحية مصغرة



تعتبر "شاهد 161" طائرة مسيرة صغيرة، تعتمد تصميم الجناح الطائر، ومشتقة من الطائرة الأمريكية RQ‑170 Sentinel التي استولت عليها إيران عام 2011. وتشير المصادر الإيرانية إلى أنها نسخة مصغرة بنسبة 40% من الطائرة "شاهد 171"، الشبيهة بالحجم الكامل للطائرة الأمريكية.

وتتمتع الطائرة بتقنيات التخفي نفسها، بما في ذلك الخطوط الانسيابية وغياب الذيل العمودي، لتقليل بصمتها الرادارية والحرارية.

الأبعاد والأداء:

الطول: 1.9 متر

طول الجناحين: 5.1 متر

المحرك: نفاث صغير HKS بدفع 40 كغم

السرعة القصوى: 300–350 كم/ساعة

ارتفاع الطيران: 7600–8000 متر

المدى القتالي: 150 كم

المدى الأقصى: 300 كم



دلالات العرض



سلط العرض الضوء على التطور المستمر في أنظمة الدفع النفاث للطائرات المسيرة، ضمن سلسلة "شاهد" التي تطورت من هندسة عكسية للطائرة RQ‑170 إلى أسطول متعدد الطبقات يشمل الطرازات: 141، 161، 181، 191، و171، لتغطية مهام طويلة المدى وحمولة أكبر، مع الحفاظ على قدرات التخفي.

وتشكل "شاهد 161" نموذجًا فريدًا يجمع بين الاستطلاع والهجوم، وتبرز مكانتها بين المسيرات القابلة للاستهلاك والمنصات المتقدمة، ما يعكس نهج إيران في تعزيز حضور الطائرات الشبحية ضمن قوتها الجوية.