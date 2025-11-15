قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع 4 أشخاص في الإستهداف الأمريكي لسفينة تهريب مخدرات بالكاريبي
عالية المهدي: أرفض الدعم النقدي لهذه الأسباب.. الموارد البشرية طاقة جبارة يجب الاستفادة من تصديرها | فيديو
ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم إذاعة حلقة عبد اللّٰه رشدي
نجوم الفن والإعلام يشاركون خيري رمضان الاحتفال بزفاف نجله عمر | صور
سلمى الشيمي تعلن عقد قرانها وتخفي وجه العريس | صور
مؤمن زكريا يوجه رسالة مؤثرة.. "لو حد زعلان مني يسامحني"
فضل الصلاة على النبي.. عبادة تجمع خيرات الدنيا ونعيم الآخرة
بقوة 440 حصانًا.. أودي SQ5 بتعديل مميز من ABT | صور
حقيقة رفع أسعار كروت شحن المحمول.. شعبة الاتصالات تعلن مفاجأة
أبل تطلق iOS 19.2 التجريبي الثاني.. تحسينات جديدة مذهلة
ترامب : الولايات المتحدة ستجري تجارب نووية قريبا جدا
تعديلات جديدة على جدول الجولة الخامسة في دوري الكرة الطائرة
فن وثقافة

سلمى الشيمي تعلن عقد قرانها وتخفي وجه العريس | صور

زواج سلمي الشيمي
زواج سلمي الشيمي
ميرنا محمود

فاجأت البلوجر سلمى الشيمي  الشيمي جمهورها وزملائها بإعلانها عن عقد قرانها مساء الجمعة دون الكشف عن وجه العريس.

و شاركت سلمي الشيمي جمهورها صورا من عقد قرنها بعلامة  قلب علة وجه زوجها لاخفاء ملامحه.

قضيه سلمي الشيمي 

وكانت النيابة اتهمت سلمى الشيمي، بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

قالت سلمي الشيمي في اعترافاتها إنها لم تقم بأفعال خارجة ولا ترى أنها أجرمت في أفعالها، بل إنها اتجهت إلى عرض الأزياء ومقاطع الفيديو لجلب الأموال، وأنها لا ترى ثمة مشكلة في المحتوى الذي تقدمه، وأنها اتجهت للعمل كبلوجر أزياء من خلال السوشيال ميديا.

تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف

بعد تعطل 51 ألف هاتف محمول رسميًا.. هاتفك معرض للإيقاف في هذه الحالة

بيراميدز

المحكمة الرياضية تصدم بيراميدز بشأن طلب سحب لقب الدوري من الأهلي

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 وطريقة طلبها أون لاين

إسماعيل الليثي

"حلاوة" الناجي من حادثة سيارة إسماعيل الليثي يسرد تفاصيل الواقعة

فاهيتا

الكرسي مش بيدوم لحد.. أبلة فاهيتا تقدم برنامج الحكاية بدلا من عمرو أديب

المجني عليه وشقيقه

هدايا مسمومة| شقيق المهندس ضحية الإسكندرية يكشف لـ “صدى البلد”: حررنا محضرًا للمتهم بعدم التعرض.. وهذا سبب حقده من أخي

ياسمين الخطيب وعبدالله رشدي

بسبب مباراة مصر وأوزبكستان..ياسمين الخطيب تؤجل عرض حلقة الشيخ عبد اللّٰه رشدي

ياسمين الخطيب - عبدالله رشدي

شَرط للظهور معها.. ياسمين الخطيب ترتدي الحجاب في حلقة عبد الله رشدي

إنفجار حي المزة -أرشيفي

دولة الاحتلال تنفي علاقتها بإنفجار حي المزة بدمشق

ترامب وبن سلمان

بلومبرج: ترامب سيوافق على بيع F35 للسعودية

وزير الخارجية الأمريكي

وزير الخارجية الأمريكي: السمنة سبب لرفض التأشيرات

برج الأسد حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. تخلَّ عن حمل ما ليس مسؤوليتك

برج الجدي حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تخف من التغيير

برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. اترك ما لا تملك تغييره

برج الثور حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. لا تتمسّك بمخاوفك

وزارة الداخلية

ظهروا في فيديوهات.. الداخلية تضبط بعض أنصار مرشحين لمجلس النواب

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

محمد رمضان يكشف عن اخر أعماله

حول نصائح والده لأغنية .. محمد رمضان يكشف عن آخر أعماله

أحمد صالح وهنادى مهنا

انفصال أم صلح؟.. تفاصيل علاقة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

