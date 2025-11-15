سلمى الشيمي تعلن عقد قرانها وتخفي وجه العريس | صور

فاجأت البلوجر سلمى الشيمي الشيمي جمهورها وزملائها بإعلانها عن عقد قرانها مساء الجمعة دون الكشف عن وجه العريس.

و شاركت سلمي الشيمي جمهورها صورا من عقد قرنها بعلامة قلب علة وجه زوجها لاخفاء ملامحه.

قضيه سلمي الشيمي

وكانت النيابة اتهمت سلمى الشيمي، بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

قالت سلمي الشيمي في اعترافاتها إنها لم تقم بأفعال خارجة ولا ترى أنها أجرمت في أفعالها، بل إنها اتجهت إلى عرض الأزياء ومقاطع الفيديو لجلب الأموال، وأنها لا ترى ثمة مشكلة في المحتوى الذي تقدمه، وأنها اتجهت للعمل كبلوجر أزياء من خلال السوشيال ميديا.