خادشة للحياء.. حبس بلوجر متهمة بنشر فيديوهات رقص مثير

قررت جهات التحقيق حبس بلوجر متهمة بنشر مقاطع فيديو تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة (مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة)، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها") وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.



