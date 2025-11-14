في كشري أبو طارق.. مصري وتونسية يحتفلان بزواجهما على طريقتهما الخاصة

احتفال ثنائي بزواجهم داخل محل كشري أبو طارق، في أجواء مميزة مختلفة حرصا على مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الزوج مصري الجنسية، بينما تحمل العروس الجنسية التونسية.

وتداولت صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت التعليقات كالتالي: “ربنا يسعدهم - لو خيرونا بين التورتة والكشري هنختار كشري”.

وأثار كشري أبو طارق ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي فى الآونة الأخيرة بسبب انتاجه لـ صاروخ جديد فما القصة؟

وقام مطعم كشري أبو طارق بإنتاج صاروخ متقن ولكن من مكونات الكشري المختلفة واعتبر البعض أن هذا تعبير رمزى عن حالة الحرب خاصة أن الشرق الاوسط حاليا يشهد حالة من القلق بسبب النزاع الايراني الاسرائيلي واطلاق صورايخ متعددة على مستوطنات الاحتلال فى فلسطين.