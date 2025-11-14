قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جمال شعبان: زيادة حالات الموت المفاجئ.. رواية جديدة بشأن اللحظات الأخيرة لـ محمد صبري
أخبار التكنولوجيا |دولة جديدة تطور تطبيق مراسلة ينافس واتساب وتيليجرام.. هواتف آيفون 17مطلية بالذهب بسعر أغلى من ساعة رولكس
قنوات مفتوحه لإذاعة مباراة منتخب مصر أمام أوزبكستان
نشرة المرأة والمنوعات | تحذير من علامات العفن الأسود في البصل.. نصائح عند تخزين الرمان لفترة طويلة
إخلاء محطة قطار مونبارناس بوسط باريس بعد مقتل مشتبه به.. شاهد
قيادي بــ فتح: الاتفاق على قوة دولية مؤقتة في غزة يجب أن يحترم الشرعية الفلسطينية
الأقصر تنتفض بالجلابية.. مبادرة شعبية تحول معبد الأقصر لكرنفال هوية
أمطار غزيرة.. الأرصاد منخفض جوي يتحرك باتجاه القاهرة ومدن القناة| تفاصيل
أصاب لامين يامال| ألم العانة يهدد مواهب كرة القدم الشابة.. ما سبب انتشاره؟
أخبار التوك شو | أمطار بـ 7 مناطق اليوم.. و أسعار الذهب في مصر
لو سألتك أنت مصري .. نانسي عجرم تتحدث عن بدايتها وغنائها بالقاهرة
بهدفين نظيفين.. منتخب مصر تحت الـ 17عاما يتأخر أمام سويسرا بالشوط الأول
فيديو جراف

في كشري أبو طارق.. مصري وتونسية يحتفلان بزواجهما على طريقتهما الخاصة

احتفال زفاف بمحل كشري
احتفال زفاف بمحل كشري
كريم ناصر

احتفال ثنائي بزواجهم داخل محل كشري أبو طارق، في أجواء مميزة مختلفة حرصا على مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الزوج مصري الجنسية، بينما تحمل العروس الجنسية التونسية.

وتداولت صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت التعليقات كالتالي: “ربنا يسعدهم - لو خيرونا بين التورتة والكشري هنختار كشري”.

وأثار كشري أبو طارق ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي فى الآونة الأخيرة بسبب انتاجه لـ صاروخ جديد فما القصة؟

وقام مطعم كشري أبو طارق بإنتاج صاروخ متقن ولكن من مكونات الكشري المختلفة واعتبر البعض أن هذا تعبير رمزى عن حالة الحرب خاصة أن الشرق الاوسط حاليا يشهد حالة من القلق بسبب النزاع الايراني الاسرائيلي واطلاق صورايخ متعددة على مستوطنات الاحتلال فى فلسطين.

احتفال زفاف كشري كشري ابو طارق

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

ليفربول

ليفربول يدرس تجديد عقود ثلاثي وسطه لتجنب سيناريو ألكسندر أرنولد

محمد صبري

جمال شعبان: رواية غير مؤكدة تشير لتعرّض محمد صبري لأزمة قلبية قبل الحادث

محمد صبري

عبدالرحمن مجدي يلغي نشر حلقته مع أحد نجوم الكرة بعد وفاة محمد صبري

جمال شعبان: زيادة حالات الموت المفاجئ.. رواية جديدة بشأن اللحظات الأخيرة لـ محمد صبري

أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري

فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين

فورد
فورد
فورد

تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة

هيونداي سانتافي
هيونداي سانتافي
هيونداي سانتافي

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

