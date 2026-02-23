قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيارات سيدان 2026 تحت 900 ألف جنيه

إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافرت هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: جي أي سي امباو ، وام جى 5، ونيسان سنترا ، وشيرى اريزو 6 جي تي، وهيونداي اكسنت RB .

هيونداي اكسنت RB موديل 2026

تحصل سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 125 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 185 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 43 لتر، وبها عزم دوران 156 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي اكسنت RB موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 729 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 759 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 800 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 839 ألف جنيه .

شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2026

تستمد سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 145 حصان، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وبها عزم دوران 210 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2026 تباع بسعر 839 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2026 تباع بسعر 899 ألف جنيه .

نيسان سنترا موديل 2026

تنتج سيارة نيسان سنترا موديل 2026 قوة 118 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها عزم دوران 154 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

نيسان سنترا موديل 2026

تباع سيارة نيسان سنترا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر 899 ألف جنيه .

ام جى 5 موديل 2026

عزم دوران سيارة ام جى 5 موديل 2026 يصل إلي 150 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 120 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

ام جى 5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ام جى 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 799 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 899 ألف جنيه .

جي أي سي امباو موديل 2026

خزان وقود سيارة جي أي سي امباو موديل 2026 يصل إلي 47 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 170 حصان، وعزم دوران 270 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جي أي سي امباو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جي أي سي امباو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 995 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جي أي سي امباو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 99 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جي أي سي امباو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 199 ألف جنيه .

