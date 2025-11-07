قرار بشأن بلوجر الجيزة.. تفبرك قصص عن زنـ.ـا المحارم من أجل الأرباح

باشرت النيابة المختصة تحقيقات موسعة مع بلوجر القت أجهزة الأمن القبض عليها لقيامها ببث مقاطع فيديو تحكي فيها قصصا إباحية مفبركة تعتمد فيها على “زنا المحارم”.

وكشفت التحقيقات أن البلوجر المتهمة تبث تلك الفيديوهات بهدف جمع المشاهدات والأرباح، وقررت النيابة اخلاء سبيل المتهمة بكفالة مالية على ذمة التحقيقات.



رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بسرد قصص إباحية "مفبركة" من شأنها إثارة الغرائز والحض على زنا المحارم بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة (حاصلة على بكالوريوس تجارة – مقيمة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة)، وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية