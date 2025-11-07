قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء يبحث انشاء مشروع متكامل للطاقات المتجددة بسيناء
أسعار الدواجن تسجل 58 جنيه.. شعبة الدواجن تعلن مفاجأة
من برلين إلى بريتوريا.. رسائل حاسمة من الرئيس السيسي تحدد ملامح التعاون مع 6 دول
زخم غير مسبوق.. آلاف الزوار يتوافدون على المتحف المصري الكبير
الناتو يعزز التعاون مع قطاع الشحن البحري العالمي خلال تدريبات دايناميك ماستر 25
أبو شقة: القانون أقر ضمانات غير مسبوقة لخروج الانتخابات البرلمانية بشفافية
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب خليج كاليفورنيا
آرني سلوت: لست متفاجئ بعد انتفاضة ليفربول
انطلاق تدريبات ضربة الصقر 2025 في إيطاليا بمشاركة قوات جوية من 5 دول بالناتو
ريهام عبد الغفور تخوض ماراثون رمضان 2026 بـ"حياة نرجس" l خاص
وزير الآثار يبحث فرص جذب الاستثمارات السياحية وشركات السفر البريطاني
قرار بشأن بلوجر الجيزة.. تفبرك قصص عن زنـ.ـا المحارم من أجل الأرباح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار بشأن بلوجر الجيزة.. تفبرك قصص عن زنـ.ـا المحارم من أجل الأرباح

المتهمة
المتهمة
ندى سويفى

باشرت النيابة المختصة تحقيقات موسعة مع بلوجر القت أجهزة الأمن القبض عليها لقيامها ببث مقاطع فيديو تحكي فيها قصصا إباحية مفبركة تعتمد فيها على “زنا المحارم”.

وكشفت التحقيقات أن البلوجر المتهمة تبث تلك الفيديوهات بهدف جمع المشاهدات والأرباح، وقررت النيابة اخلاء سبيل المتهمة بكفالة مالية على ذمة التحقيقات. 


وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو تتضمن قيامها بسرد قصص إباحية "مفبركة" من شأنها إثارة الغرائز والحض على زنا المحارم بما يتنافى مع القيم المجتمعية على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بسرد قصص إباحية "مفبركة" من شأنها إثارة الغرائز والحض على زنا المحارم بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة (حاصلة على بكالوريوس تجارة – مقيمة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة)، وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية

الآداب قصص إباحية بلوجر “زنا المحارم قصصا إباحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

حادث اسماعيل الليثي

العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

بالصور

الكشف والعلاج مجانا لأكثر من 4500 مواطن من خلال 6 قوافل طبية بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

بدون نمر و لا لوحة .. سيارة محمد رمضان تخطف الأنظار في جنازة والده

سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عددا من عقود الاتفاق مع القومية للأنفاق والبحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عدد من عقود الإتفاق مع الهيئة القومية للأنفاق وشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عدد من عقود الإتفاق مع الهيئة القومية للأنفاق وشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عدد من عقود الإتفاق مع الهيئة القومية للأنفاق وشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات

السائقون فقدوا الرؤية.. استدعاء أكثر من مليون سيارة تويوتا

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

سيارة محمد رمضان

بدون نمر و لا لوحة .. سيارة محمد رمضان تخطف الأنظار في جنازة والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد