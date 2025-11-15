مؤمن زكريا يوجه رسالة مؤثرة.. "لو حد زعلان مني يسامحني"

كتب مؤمن زكريا، لاعب الأهلي والزمالك السابق، رسالة لاقت تفاعلًا واسعًا عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس، عبّر فيها عن مشاعر صادقة ولمسة إنسانية عميقة. وقال في رسالته القصيرة المؤثرة:

“أنا مسامح أي حد… وممكن لو حد زعلان مني يسامحني.”

وتفاعل الكثير من جماهير الكرة المصرية مع كلمات مؤمن، معتبرين رسالته امتدادًا لروحه الطيبة وتعاملاته الراقية داخل وخارج الملعب.

الزمالك يعلن الحداد لرحيل محمد صبري

وفي سياق آخر، أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام بعد وفاة نجم الفريق السابق ومذيع قناة النادي محمد صبري، الذي رحل في حادث أليم أثار حالة من الصدمة داخل الوسط الرياضي.

وأكد المجلس أن فقدان محمد صبري يعد خسارة كبيرة للنادي ولجماهيره، نظرًا لما قدمه من عطاء سواء خلال فترة لعبه بقميص الزمالك أو خلال عمله في التدريب والإعلام.

تحديد موعد العزاء في مقر النادي

وقررت إدارة الزمالك إقامة عزاء الراحل يوم الأحد المقبل داخل مقر النادي، ليتمكن زملاؤه وأصدقاؤه وجماهير القلعة البيضاء من تقديم واجب العزاء وتوديع أحد أبرز أبناء النادي.

قرارات إنسانية لدعم أسرة الراحل

وفي خطوة إنسانية تعكس تقدير النادي لتاريخ محمد صبري، اعتمد مجلس الإدارة صرف معاش شهري دائم لأسرته، تقديرًا لمسيرته الطويلة وما قدمه للنادي طوال سنوات مشاركته كلاعب ومدرب وإعلامي بقناة الزمالك.

كما قرر المجلس استمرار صرف راتبه حتى نهاية عقده مع قناة الزمالك، بالتنسيق الكامل مع إدارة القناة، لضمان دعم عائلته خلال هذا الظرف الصعب.

تقدير وتضامن داخل الوسط الرياضي

وجاءت ردود الأفعال داخل الوسط الرياضي لتؤكد حالة التضامن والتقدير التي يحظى بها صبري، سواء من جماهير الزمالك أو من زملائه السابقين في مختلف الأندية، مؤكدين أنه كان نموذجًا في الالتزام والإخلاص داخل المستطيل الأخضر وخارجه



