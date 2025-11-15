قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلمى الشيمي تعلن عقد قرانها وتخفي وجه العريس | صور
مؤمن زكريا يوجه رسالة مؤثرة.. "لو حد زعلان مني يسامحني"
عالية المهدي: أرفض الدعم النقدي لهذه الأسباب.. الموارد البشرية طاقة جبارة يجب الاستفادة من تصديرها | فيديو
فضل الصلاة على النبي.. عبادة تجمع خيرات الدنيا ونعيم الآخرة
بقوة 440 حصانًا.. أودي SQ5 بتعديل مميز من ABT | صور
حقيقة رفع أسعار كروت شحن المحمول.. شعبة الاتصالات تعلن مفاجأة
أبل تطلق iOS 19.2 التجريبي الثاني.. تحسينات جديدة مذهلة
ترامب : الولايات المتحدة ستجري تجارب نووية قريبا جدا
تعديلات جديدة على جدول الجولة الخامسة في دوري الكرة الطائرة
هشام نصر: إدارة الزمالك قررت دعم ومساندة أولاد كابتن محمد صبري
ترامب يقاضي هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.. ماذا فعلت؟
تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الراحل محمد صبري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مؤمن زكريا يوجه رسالة مؤثرة.. "لو حد زعلان مني يسامحني"

مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
رباب الهواري

كتب مؤمن زكريا، لاعب الأهلي والزمالك السابق، رسالة لاقت تفاعلًا واسعًا عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس، عبّر فيها عن مشاعر صادقة ولمسة إنسانية عميقة. وقال في رسالته القصيرة المؤثرة:

“أنا مسامح أي حد… وممكن لو حد زعلان مني يسامحني.”

وتفاعل الكثير من جماهير الكرة المصرية مع كلمات مؤمن، معتبرين رسالته امتدادًا لروحه الطيبة وتعاملاته الراقية داخل وخارج الملعب.

الزمالك يعلن الحداد لرحيل محمد صبري

وفي سياق آخر، أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام بعد وفاة نجم الفريق السابق ومذيع قناة النادي محمد صبري، الذي رحل في حادث أليم أثار حالة من الصدمة داخل الوسط الرياضي.

وأكد المجلس أن فقدان محمد صبري يعد خسارة كبيرة للنادي ولجماهيره، نظرًا لما قدمه من عطاء سواء خلال فترة لعبه بقميص الزمالك أو خلال عمله في التدريب والإعلام.

تحديد موعد العزاء في مقر النادي

وقررت إدارة الزمالك إقامة عزاء الراحل يوم الأحد المقبل داخل مقر النادي، ليتمكن زملاؤه وأصدقاؤه وجماهير القلعة البيضاء من تقديم واجب العزاء وتوديع أحد أبرز أبناء النادي.

قرارات إنسانية لدعم أسرة الراحل

وفي خطوة إنسانية تعكس تقدير النادي لتاريخ محمد صبري، اعتمد مجلس الإدارة صرف معاش شهري دائم لأسرته، تقديرًا لمسيرته الطويلة وما قدمه للنادي طوال سنوات مشاركته كلاعب ومدرب وإعلامي بقناة الزمالك.

كما قرر المجلس استمرار صرف راتبه حتى نهاية عقده مع قناة الزمالك، بالتنسيق الكامل مع إدارة القناة، لضمان دعم عائلته خلال هذا الظرف الصعب.

تقدير وتضامن داخل الوسط الرياضي

وجاءت ردود الأفعال داخل الوسط الرياضي لتؤكد حالة التضامن والتقدير التي يحظى بها صبري، سواء من جماهير الزمالك أو من زملائه السابقين في مختلف الأندية، مؤكدين أنه كان نموذجًا في الالتزام والإخلاص داخل المستطيل الأخضر وخارجه


 

مؤمن زكريا اخبار الرياضة الزمالك الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف

بعد تعطل 51 ألف هاتف محمول رسميًا.. هاتفك معرض للإيقاف في هذه الحالة

بيراميدز

المحكمة الرياضية تصدم بيراميدز بشأن طلب سحب لقب الدوري من الأهلي

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 وطريقة طلبها أون لاين

الصورة المتداولة

نسيوه في الفصل| تداول صورة لطفل "نط فوق الشباك" باكيا بمدرسة بأسيوط

إسماعيل الليثي

"حلاوة" الناجي من حادثة سيارة إسماعيل الليثي يسرد تفاصيل الواقعة

فاهيتا

الكرسي مش بيدوم لحد.. أبلة فاهيتا تقدم برنامج الحكاية بدلا من عمرو أديب

المجني عليه وشقيقه

هدايا مسمومة| شقيق المهندس ضحية الإسكندرية يكشف لـ “صدى البلد”: حررنا محضرًا للمتهم بعدم التعرض.. وهذا سبب حقده من أخي

ياسمين الخطيب وعبدالله رشدي

بسبب مباراة مصر وأوزبكستان..ياسمين الخطيب تؤجل عرض حلقة الشيخ عبد اللّٰه رشدي

ترشيحاتنا

سامسونج

مفاجأة في سوق الهواتف الاقتصادية.. سامسونج تكسر القاعدة وتوفر أندرويد 16 لأرخص موبايل

Galaxy A36

سامسونج تستعد لملك الفئة المتوسطة المنتظر.. تسريبات تكشف مواصفات Galaxy A36 المنتظر

هواوي

لأول مرة في العالم.. تسريبات تؤكد: هاتف هواوي القابل للطي القادم بذاكرة 20 جيجابايت

بالصور

برج الأسد حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. تخلَّ عن حمل ما ليس مسؤوليتك

برج الأسد حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..تخلَّ عن حمل ما ليس مسؤوليتك
برج الأسد حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..تخلَّ عن حمل ما ليس مسؤوليتك
برج الأسد حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..تخلَّ عن حمل ما ليس مسؤوليتك

برج الجدي حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تخف من التغيير

برج الجدي حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تخف من التغيير
برج الجدي حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تخف من التغيير
برج الجدي حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تخف من التغيير

برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. اترك ما لا تملك تغييره

برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..اترك ما لا تملك تغييره
برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..اترك ما لا تملك تغييره
برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..اترك ما لا تملك تغييره

برج الثور حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. لا تتمسّك بمخاوفك

برج الثور
برج الثور
برج الثور

فيديو

وزارة الداخلية

ظهروا في فيديوهات.. الداخلية تضبط بعض أنصار مرشحين لمجلس النواب

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

محمد رمضان يكشف عن اخر أعماله

حول نصائح والده لأغنية .. محمد رمضان يكشف عن آخر أعماله

أحمد صالح وهنادى مهنا

انفصال أم صلح؟.. تفاصيل علاقة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد