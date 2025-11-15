نجوم الفن والإعلام يشاركون خيري رمضان الاحتفال بزفاف نجله عمر | صور

شارك عدد كبير من نجوم الفن وصناع الإعلام في الاحتفال بزفاف "عمر" نجل الإعلامي خيري رمضان والعروس “علياء” وذلك بأحد الفنادق المطلة على الأهرامات .

كان ضمن الحضور من نجوم الفن محمد ثروت ، وعلي الحجار وحرمه، ليلى علوي، ومصطفى قمر والمخرج مجدي الهواري .. وغيرهم.

ومن صناع الاعلام د.أنس الفقي وزير الاعلام الاسبق ، سمير عمر ،طارق علام ، محمد هاني ،سهير جودة ، محمود مسلم ،عمرو الليثي، نشأت الديهي، سهير جودة رضوى الشربيني، د.سامر يوسف وحرمه المهندسة رباب عبد العاطي منظمة حفل الجراند بول الملكي بقصر عابدين .. وغيرهم من اصدقاء العروسين ممن شاركوهما مراسم الاحتفال الذي شارك في احياء فقراته النجوم علي الحجار ومحمد ثروت ومصطفى قمر وابو.