ترامب: أخطط للإجتماع مع روسيا والصين لمناقشة خفض الترسانات النووية



كشف الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن تخطيطه لعقد اجتماع بين روسيا والولايات المتحدة والصين لمناقشة خفض الترسانات النووية.

وشدد ترامب في تصريحات له : أعتقد أن الخيار الأفضل سيكون نزع السلاح النووي.

وكانت الرئاسة الروسية “الكرملين” قد حذرت في وقت سابق من رفض الجانب الأوكراني الحوار مع روسيا ،مشددة أن ذلك سيؤديبه إلى التفاوض من موقف أسوأ بكثير من الموقف الحالي.

وقالت الرئاسة الروسية في بيان لها : الكرملين يولي أهمية لتصريحات أوكرانيا بشأن إنهاء المفاوضات مع روسيا وتصريحات وزارة الخارجية الأوكرانية تؤكد ذلك.

وأضاف البيان الروسي : الرئيس بوتين صرّح عدة مرات بأنه في حال أجرت دول أخرى تجارب نووية فإن روسيا ستتخذ إجراءات مماثلة.

وتابع الكرملين : موسكو تأمل ألا تؤثر التصريحات المتعلقة بالتجارب النووية على العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.

وزاد : بالنسبة لروسيا الأهم هو ضمان أمنها وتأمينه للأجيال القادمة. ونتفق مع تصريحات الرئيس الفنلندي بأن الحوار بين روسيا وأوروبا سيجري عاجلاً أم آجلاً. وعاجلا أم آجلا سيتعين على أوروبا وروسيا إقامة حوار.

وختمت الرئاسة الروسية بيانها بالقول : إجراء الولايات المتحدة تجربة نووية يعني في حال تنفيذها نهاية فترة طويلة من الحظر على التجارب النووية.