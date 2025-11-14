بينهم كلينتون| ترامب يأمر بالتحقيق في علاقات إبستين بكبار المسئولين الديمقراطيين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أصدر توجيهاته لوزارة العدل الأمريكية للتحقيق في تورط عدد من المسؤولين البارزين في الحزب الديمقراطي مع الملياردير المثير للجدل جيفري إبستين، المتهم بالتحرش بالأطفال واستغلالهم.



وكتب ترامب عبر حساباته على الإنترنت : سيطلب من الجهات المختصة التحقق من علاقات إبستين مع كل من الرئيس الأسبق بيل كلينتون، ومستشار الاقتصاد السابق لاري سامرز، وريّد هوفمان، والبنوك الكبرى مثل جي بي مورغان وتشيس، بالإضافة إلى عدد آخر من الشخصيات البارزة.



وأضاف ترامب أن التحقيق يأتي في ضوء ما وصفه بـ"الاحتيال الروسي الجديد"، مشيراً إلى أن جميع المؤشرات الحالية تُرجح تورط الحزب الديمقراطي في هذه القضية.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن هناك قلق في إسرائيل من أن يفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنازلات للانسحاب الإسرائيلي من جنوب سوريا وقمة جبل الشيخ.

وأضافت يديعوت أحرونوت في تقرير لها، إن المنظومة الأمنية طالبت رئيي حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعدم التنازل عن السيطرة على قمة جبل الشيخ السوري.

وأشارت إلى أن إسرائيل ترغب بإجراء مفاوضات على الانسحاب من مواقعها العسكرية في سوريا مقابل اتفاق وقف إطلاق نار والحفاظ على حرية العمل العسكري.

وتابعت : إسرائيل تقترب من تنفيذ عملية هجومية محدودة صد حزب الله.