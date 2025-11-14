قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النيابة تعلن تفاصيل القبض على قاتل موظف توكيل الإسكندرية
رفع حالة الطوارئ | أمطار غزيرة على مدن وقرى الشرقية والمحافظة تتحرك بسيارات سحب المياه.. صور
جريمة ثلاثية.. أحمد كريمة يكشف كيف قُـ.ـتل سيدنا الحسن ومن وضع له السم
تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 وطريقة طلبها أون لاين
موعد قرعة كأس العالم 2026.. من سيواجه مصر في المونديال؟
بعد خلع الحجاب .. إحالة بلاغ منال عبداللطيف ضد صفحات السوشيال للنيابة
راتب ومعاش شهري .. قرارات عاجلة في الزمالك بعد رحيل محمد صبري
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة مقـ تل موظف بأحد توكيلات السيارات بالإسكندرية
الزمالك يعلن الحداد 3 أيام على وفاة محمد صبري
قيادي بفتح يكشف تحركا فرنسيا كبيرا تجاه حل الدولتين
موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام كاب فيردي بعد الهزيمة من أوزبكستان
السنيورة: تسوية الدوحة في 2008 خالفت مبادئ الدستور اللبناني واتفاق الطائف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بينهم كلينتون| ترامب يأمر بالتحقيق في علاقات إبستين بكبار المسئولين الديمقراطيين

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أصدر توجيهاته لوزارة العدل الأمريكية للتحقيق في تورط عدد من المسؤولين البارزين في الحزب الديمقراطي مع الملياردير المثير للجدل جيفري إبستين، المتهم بالتحرش بالأطفال واستغلالهم.


وكتب ترامب عبر حساباته على الإنترنت : سيطلب من الجهات المختصة التحقق من علاقات إبستين مع كل من الرئيس الأسبق بيل كلينتون، ومستشار الاقتصاد السابق لاري سامرز، وريّد هوفمان، والبنوك الكبرى مثل جي بي مورغان وتشيس، بالإضافة إلى عدد آخر من الشخصيات البارزة.


وأضاف ترامب أن التحقيق يأتي في ضوء ما وصفه بـ"الاحتيال الروسي الجديد"، مشيراً إلى أن جميع المؤشرات الحالية تُرجح تورط الحزب الديمقراطي في هذه القضية.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن  هناك قلق في إسرائيل من أن يفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنازلات للانسحاب الإسرائيلي من جنوب سوريا وقمة جبل الشيخ.

وأضافت يديعوت أحرونوت في تقرير لها، إن المنظومة الأمنية طالبت رئيي حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعدم التنازل عن السيطرة على قمة جبل الشيخ السوري.

وأشارت إلى أن إسرائيل ترغب بإجراء مفاوضات على الانسحاب من مواقعها العسكرية في سوريا مقابل اتفاق وقف إطلاق نار والحفاظ على حرية العمل العسكري.

وتابعت : إسرائيل تقترب من تنفيذ عملية هجومية محدودة صد حزب الله.

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

