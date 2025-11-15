ترامب : الولايات المتحدة ستجري تجارب نووية قريبا جدا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمود نوفل


أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أوروبا  لم تعد  كما كانت ، مشيرا إلى أنه من المحزن رؤية ما يحدث هناك بسبب الهجرة.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات له : جهود الولايات المتحدة لمكافحة عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية ناجحة "، رافضا الكشف عن خططه بشأن فنزويلا.

وأشارت ترامب إلى علاقته  مع جيفري إبستين كانت سيئة للغاية لسنوات عديدة ، مضيفا : لو كان لدى الديمقراطيين حقا معلومات عني في قضية إبستين لكانوا استخدموها قبل الانتخابات ولم أزر جزيرة إبستين أبدا على عكس كلينتون الذي زارها 28 مرة.
.

كما أكد ترامب نية الولايات المتحدة إجراء تجارب نووية
قائلا " ستجري الولايات المتحدة تجارب نووية قريبا جدا
، رافضا  الإجابة عما إذا كانت نيته في إجراء تجارب نووية تشمل الرؤوس الحربية.

