ترامب : الولايات المتحدة ستجري تجارب نووية قريبا جدا



أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أوروبا لم تعد كما كانت ، مشيرا إلى أنه من المحزن رؤية ما يحدث هناك بسبب الهجرة.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات له : جهود الولايات المتحدة لمكافحة عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية ناجحة "، رافضا الكشف عن خططه بشأن فنزويلا.

وأشارت ترامب إلى علاقته مع جيفري إبستين كانت سيئة للغاية لسنوات عديدة ، مضيفا : لو كان لدى الديمقراطيين حقا معلومات عني في قضية إبستين لكانوا استخدموها قبل الانتخابات ولم أزر جزيرة إبستين أبدا على عكس كلينتون الذي زارها 28 مرة.

.

كما أكد ترامب نية الولايات المتحدة إجراء تجارب نووية

قائلا " ستجري الولايات المتحدة تجارب نووية قريبا جدا

، رافضا الإجابة عما إذا كانت نيته في إجراء تجارب نووية تشمل الرؤوس الحربية.