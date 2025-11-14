خدمة جديدة تبدأ بسيامة كاهنين بالإسماعيلية وثلاثة بوسط الجيزة

صلى نيافة الأنبا سارافيم أسقف إيبارشية الإسماعيلية، القداس الإلهي بكنيسة القديس مار مرقس الرسول بالقنطرة غرب، وشاركه صاحبا النيافة الأنبا تادرس مطران إيبارشية بورسعيد ورئيس دير الأمير تادرس الشطبي والقوي الأنبا موسى بسرابيوم، والأنبا بموا اسقف إيبارشية السويس.

عقب صلاة صلى أصحاب النيافة صلوات سيامة كاهنين جديدين للخدمة بالكنيسة ذاتها، وهما القس قزمان دانيال جيد،

والقس دميان القس يوسف.

احتفالات كنسية

كما صلى نيافة الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة القداس الإلهي في مقر المطرانية، وشاركه صاحبا النيافة الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، وعدد كبير من الآباء الكهنة.

وسام نيافته عقب صلاة الصلح الشماس أمين نعمان كاهنًا عامًا جديدًا باسم القس بشارة، والشماس مينا صلاح كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء بمنطقة المنشية باسم القس إفرايم، والشماس مينا فتحي كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول بمنطقة الطوابق باسم القس أثناسيوس.