صناع الخير تستعرض جهود مبادرة قدم صحيح في دعم المرضى وتوعية الأصحاء

نجحت مبادرة مؤسسة «صناع الخير للتنمية» عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، «قدم صحيح» لدعم مرضى القدم السكري، في تحقيق العديد من النجاحات من خلال خدمة آلاف الحالات المستحقة على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لتحسين جودة الحياة.

فمنذ انطلاق المبادرة عام 2021، خدمت «صناع الخير» أكثر من 20 محافظة على مستوى الجمهورية من خلال 19 مستشفى جامعيا، ووصلت إلى أكثر من 37 ألف حالة فحص داخل المستشفيات الجامعية، كما تمت معالجة أكثر من 6670 مريضا مستحقا، وصرف أكثر من 16050 شنطة مستلزمات شهرياً للحالات المستحقة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحية بوحدة «قدم صحيح» بمستشفى سوهاج الجامعي تجاوزت أكثر من 110 عمليات جراحية.

كما عملت مبادرة «قدم صحيح» على التوعية لمرضى القدم السكري وأقاربهم والمجتمع بصفة عامة من خلال التعاون مع مقدمي الخدمة الطبية لتفعيل ندوات التثقيف الصحي ، من خلال وسائل التواصل المختلفة سواء التواصل المباشر داخل غرف المبادرة بالمستشفيات أو من خلال موقع المؤسسة، أو صفحات المؤسسة أو المبادرة على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

وعلى مستوى نسب المشاهدات الرقمية، وصلت مبادرة «صناع الخير» وفريق قوافلها الطبية إلى أكثر 4.5 مليون مشاهد ومستمع لحملات التوعية، كما تم التفاعل من قِبل 500 ألف مواطن على المنصات المختلفة، وأيضاً حضر وسجّل أكثر من 97 ألف مستفيد وذلك للحصول على الخدمة أو الاستفسار الطبي.

لم تقتصر جهود المؤسسة في المبادرة على ذلك فقط، بل تم التواصل تليفونيا بأكثر من 52 ألف مداخلة مع المرضى أو ذويهم، وتم تحويل أكثر من 2500 مريض للمستشفيات والتخصصات المختلفة من خلال «كول سنتر مؤسسة صناع الخير».

وتعددت أهداف المبادرة، والتي تمثلت في رفع مستوى الوعي بخطورة مرض السكري وتوعية مرضى السكري بطرق الوقاية والتعامل الصحيح تجنباً للإصابة بالقدم السكري والتوعية والإرشاد النفسي لمرضى القدم السكري وتوعية أهالي مرضى القدم السكري بالطرق الصحيحة للتعامل مع المصابين فضلاً عن العلاج بالمجان.