المفوض الأوروبي لشئون الدفاع والفضاء يطلع مجلس الناتو على مستجدات التعاون بين الجانبين

أطلع المفوض الأوروبي لشؤون الدفاع والفضاء أندريوس كوبليوس، اليوم /الأربعاء/، مجلس شمال الأطلسي (الناتو) برئاسة أمين عام حلف الناتو مارك روته على آخر التطورات في التعاون الدفاعي بين الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.



ويأتي الاجتماع، الذى يعد الثالث منذ تولى المفوض كوبليوس مهام منصبه، تأكيدا على استمرار الزخم في التعاون الوثيق بين الناتو والاتحاد الأوروبي في المجالين الدفاعي والأمني، بحسب بيان صحفى نشره الحلف.



وخلال المناقشات، أكد الأمين العام للحلف على أهمية الحفاظ على وضوح الأدوار وتقسيم المسؤوليات بين الناتو والاتحاد الأوروبي، مشيدًا في الوقت نفسه بإسهامات الاتحاد في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.



كما ثمن روته خارطة طريق الاتحاد الأوروبي للجاهزية الدفاعية 2030، التي تتضمن مقترحات لتعزيز الاستثمارات والإنتاج الدفاعي وتقديم دعم طويل الأمد لأوكرانيا، معتبرًا أنها تمثل عنصرًا محوريًا في بناء أوروبا أكثر أمنًا واستعدادًا للتحديات المستقبلية.



ويأتي هذا الاجتماع في سياق التنسيق المستمر بين الحلف والاتحاد الأوروبي لمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة وتعزيز القدرات الدفاعية عبر القارة الأوروبية، لا سيّما في ضوء التطورات الجيوسياسية المتسارعة شرق أوروبا وجنوبها.

