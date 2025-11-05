قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء يوافق على استمرار أسعار التمويل العقاري بواقع 3% و8% على العملاء السابق تقدمهم للحجز
التضامن: زيادة التحويلات النقدية للحماية الاجتماعية إلى 54 مليار جنيه في 10 سنوات
سقوط طائرة شحن عسكرية تابعة للجيش السوداني
حاول تقبيلها.. اعتقال شخص تحرش برئيسة المكسيك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
نقابة الخدمات الإدارية تطلق "ابني بلدك بصوتك" للدعوة للمشاركة في الانتخابات
السوبر المصري بالإمارات.. تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وبيراميدز
الأعلى للإعلام يحفظ شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي
واشنطن تدفع لتشكيل قوة إنفاذ في غزة.. ومحلل: ليست لحفظ السلام
نواب 2026.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي
هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل
سرداب غامض بـ"سوهاج" ينهار على موظف بالجامعة.. وانتشال جثمانه بعد 15 يومًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المفوض الأوروبي لشئون الدفاع والفضاء يطلع مجلس الناتو على مستجدات التعاون بين الجانبين

المفوض الأوروبي لشؤون الدفاع والفضاء أندريوس كوبليوس
المفوض الأوروبي لشؤون الدفاع والفضاء أندريوس كوبليوس
أ ش أ

 أطلع المفوض الأوروبي لشؤون الدفاع والفضاء أندريوس كوبليوس، اليوم /الأربعاء/، مجلس شمال الأطلسي (الناتو) برئاسة أمين عام حلف الناتو مارك روته على آخر التطورات في التعاون الدفاعي بين الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.


ويأتي الاجتماع، الذى يعد الثالث منذ تولى المفوض كوبليوس مهام منصبه، تأكيدا على استمرار الزخم في التعاون الوثيق بين الناتو والاتحاد الأوروبي في المجالين الدفاعي والأمني، بحسب بيان صحفى نشره الحلف.


وخلال المناقشات، أكد الأمين العام للحلف على أهمية الحفاظ على وضوح الأدوار وتقسيم المسؤوليات بين الناتو والاتحاد الأوروبي، مشيدًا في الوقت نفسه بإسهامات الاتحاد في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.


كما ثمن روته خارطة طريق الاتحاد الأوروبي للجاهزية الدفاعية 2030، التي تتضمن مقترحات لتعزيز الاستثمارات والإنتاج الدفاعي وتقديم دعم طويل الأمد لأوكرانيا، معتبرًا أنها تمثل عنصرًا محوريًا في بناء أوروبا أكثر أمنًا واستعدادًا للتحديات المستقبلية.


ويأتي هذا الاجتماع في سياق التنسيق المستمر بين الحلف والاتحاد الأوروبي لمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة وتعزيز القدرات الدفاعية عبر القارة الأوروبية، لا سيّما في ضوء التطورات الجيوسياسية المتسارعة شرق أوروبا وجنوبها.
 

المفوض الأوروبي لشؤون الدفاع والفضاء أندريوس كوبليوس مجلس شمال الأطلسي الناتو أمين عام حلف الناتو مارك روته التعاون الدفاعي بين الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

زهران ممداني

صفعة لـ «ترامب» وإسرائيل .. فوز المسلم زهران ممداني بمنصب حاكم نيويورك

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

من عاصمة الموضة.. «شي إن» تفتتح أول متجر غير إلكتروني في باريس

تقديم درع قطاع الإعلام والاتصال، للسيد دونغ شين

لقاءات تجمع مسئولين عرب وصينيين على هامش الملتقى السابع للإذاعة والتلفزيون

صورة تعبيرية

لمنحها مزايا للعمال.. البرلمان الفرنسي يدين اتفاقية 1968 ويثير استياء الجزائر

بالصور

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود
حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود
حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس.. بدون مجهود أو تلف للقماش

حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس بدون مجهود أو تلف للقماش جربيها الآن
حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس بدون مجهود أو تلف للقماش جربيها الآن
حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس بدون مجهود أو تلف للقماش جربيها الآن

تويوتا تعيد سيارتها الشهيرة إلى الحياة بعد عقود من توقف إنتاجها

تويوتا سايون
تويوتا سايون
تويوتا سايون

فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد